الإمارات : فشل محاولة انتحار من فوق جسر في أبوظبي

كشفت شرطة أبوظبي، عن محاولة شخص الانتحار من أعلى حافة جسر الشيخ زايد؛ ما تسبب بعرقلة الحركة المرورية على الجسر باتجاه الخارج صباح امس.

ووثقت صورة، صعود شخص فوق قمة الجسر المنحني، في محاولة اتضح لاحقاً أنها بقصد الانتحار، وذكرت صحيفة الإمارات اليوم، أن فريق التفاوض بشرطة أبوظبي نجح في إقناع مواطن إماراتي (22 سنة) بالعدول عن الانتحار من أعلى جسر الشيخ زايد بأبوظبي، واتخذت الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامته.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشخص كان في حالة “غير طبيعية”؛ ما دفعه إلى تسلق الجسر قبل أن يتم نقله إلى أقرب مركز شرطة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وكان شارع الشيخ زايد شهد منذ الفجر ازدحامًا شديدًا، أدى إلى توقف شبه كامل في حركة السير والتي استمرت بضع ساعات.