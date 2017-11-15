ألمانيا : صحيفة تكشف عدد العراقيين العائدين إلى بلادهم ضمن برنامج ” العودة الطوعية “

ذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء، أن نحو 8000 عراقي غادروا طواعية ألمانيا وعادوا إلى بلادهم، ضمن برنامج “العودة الطوعية” المدعوم من قبل الحكومة الألمانية.

واستنادا إلى بيان للمكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، عاد 5657 عراقي إلى العراق في العام الماضي، و2481 إلى غاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وتعتبر السلطات الألمانية أن هذه الأعداد “إشارة إلى بداية عودة الاستقرار في العراق”، لكنها في الوقت ذاته “ليست بأرضية كافية” لإعادة دراسة قياسات منح حق الحماية الذي يتمتع به نحو 120 ألف عراقي في ألمانيا.

وحسب مكتب الهجرة واللاجئين فإن أي تقييم جديد للوضع في العراق، لا بد أن يُنجز في السنوات الثلاث المقبلة كمدة قصوى. وعلى ضوء ذلك أمام المشرع إما أن يسحب حق الحماية الممنوح أو منح حق الإقامة الدائمة للأشخاص المعنيين المقيمين في ألمانيا.

ولسحب حق الحماية من العراقيين، “لا بد أن تطرأ تغيرات إيجابية في العراق، وأن لا تكون تحولات ظرفية وإنما طويلة المدى”، يضيف بيان مكتب الهجرة واللاجئين. (DW – KNA)