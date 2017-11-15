انتحار جندي تركي في منطقة حدودية مع سوريا

أقدم جندي تركي على الانتحار، يوم الاثنين، في منطقة بيريه جيك، التابعة لمحافظة شانلي أورفا، الحدودية مع سوريا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن حادثة الانتحار وقعت بعد ظهر الاثنين الماضي، حيث أقدم عنصر المشاة “إسحق . ك”، خلال مناوبته، ولسبب مجهول، على الانتحار.

وقام إسحق بإطلاق النار على رأسه مستخدماً بندقيته.

واجتمع زملاء إسحق على صوت العيار الناري، ليصلوا ويجدوا زميلهم غارقاً بدمائه، وسرعان ما وصلت فرق الإسعاف، وأكدت وفاته.

وتم إرسال جثة الشاب إلى مركز الطب الشرعي، وما تزال عملية التحقيق بالحادثة مستمرة.

المصدر : Hurriyet