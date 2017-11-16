صحيفة سعودية : شرطة مكة تكشف تفاصيل ” فيديو الفتاة و عامل المطعم ” بالطائف

قالت صحيفة “سبق” السعودية، الخميس، إن ‏‫شرطة مكة المكرمة “كشفت تفاصيل الفيديو المتداول الذي أظهر فتاة وهي تقترب من عامل مطعم وجبات سريعة في الطائف، مبينه ان الفتاة تصرفت بشكل غير لائق”.

وقالت الشرطة إن “المطعم يقع بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية، وتم تحديد هوية العامل وسماع أقواله من قبل مركز الشرطة المختص واتخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات”.

ونقلت الصحيفة عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة قوله، إنه “إشارة لما تناقلته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو ظهر فيه تواجد مجموعة من الأشخاص، أمام أحد المطاعم بمحافظة الطائف، وحضور إحدى الفتيات إليهم والتحدث مع أحدهم بعد أن اقتربت منهم بشكل ملفت للنظر، ثم غادرت بعد ذلك ومن خلال إجراءات التحري، وتحليل المقطع اتضح أن الموقع المشار إليه، أحد مطاعم الوجبات السريعة القريب من إحدى المؤسسات التعليمية، وأن إحدى الطالبات تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة مع أحد العاملين ، تم تحديد هويته وسماع أقواله من قبل مركز الشرطة المختص واتخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات”.

وأضاف الناطق: “شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.