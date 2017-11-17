توضيحات حول ” الخدمة العسكرية ” في تركيا للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية

نشر، حسام أورفلي الخبير في الأوضاع القانونية للسوريين في تركيا، ومدير إحدى الشركات الخدمية المعنية، مقطعاً مصوراً أوضح فيه التفاصيل المتعلقة بالخدمة الإلزامية للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية.

– من تجاوز 22 سنة من عمره وحصل على الجنسية التركية ليس مطالباً بالخدمة العسكرية

– من قام بالخدمة الإلزامية في بلده الأم ولديه إثبات على ذلك، ومن ثم حصل على الجنسية التركية فإنه يعفى من الخدمة في تركيا

– من كان عمره أقل من 22 عاماً ولم يقم بالخدمة الإلزامية في بلده الأم فإنه مجبر على تأدية الخدمة في تركيا، ويحق له التأجيل إدارياً لمدة عامين فقط