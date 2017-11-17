السعودية: كاميرا تسجل لحظة سطو مسلح على مطعم في الرياض ! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشره نشطاء، الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سطو مسلح على مطعم “التنهات” في حي السويدي بالرياض، في السعودية، وسرقة صندوق المال.

ويظهر في الفيديو شخصان يدخلان المطعم، ويطلق أحدهما النار باتجاه موظف الصندوق دون أن يصيبه، فيما قام الآخر بسرقة الصندوق ولاذا معا بالفرار.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي (15/11)، ولم يصدر حتى الآن تعقيب من قبل السلطات الأمنية السعودية حول الحادثة.