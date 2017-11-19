ألمانيا : القبض على تاجر مخدرات بحوزته مئات الكيلو غرامات و ملايين اليوروهات .. و يصدر بضاعته بطريقة غير متوقعة

ألمانيا : القبض على تاجر مخدرات بحوزته مئات الكيلو غرامات و ملايين اليوروهات .. و يصدر بضاعته بطريقة غير متوقعة

نجحت الشرطة الألمانية في ضبط كمية كبيرة من المخدرات، والقبض على تاجرها، في ولاية شمال الراين.

وقال موقع “شبيغل أونلاين” الألماني، الخميس (16/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة ألقت القبض على تاجر مخدرات كبير، هولندي الجنسية، يبلغ من العمر 29 عاماً، في مدينة فوبرتال، في ولاية شمال الراين، بعد مداهمة وحدة خاصة لمنزله.

ووجدت الشرطة كمية هائلة من المخدرات في شقته، بلغ وزنها 200 كيلو غراماً، بقيمة ثلاثة ملايين يورو، وتنوعت بين الأمفيتامين والكوكائين، وأنواع أخرى.

وطرف الخيط الذي أوصل الشرطة للهولندي كان الإنترنت، حيث كان الهولندي يبيع بضاعته بشكل كبير عبر الشبكة المظلمة.

وكان الهولندي يصدر بضاعته إلى كافة أنحاء العالم (تايلند – أمريكا – أستراليا – …)، وكان يرسلها بطرود بريدية عادية.

يذكر أن زوجة المتهم وطفلها تفاجؤوا بعملية المداهمة، ولم يكن لهم أي علم بتجارة المخدرات الخاصة بالزوج.

المصدر : Spiegel