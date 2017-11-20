تركيا : دمج 613 ألف طالب سوري في النظام التعليمي

قال مسؤول في وزارة التربية التركية، إن الوزارة دمجت نحو 613 ألف طالب سوري في النظام التعليمي التركي، وعينت مؤخرًا أكثر من 5 آلاف مدرس للغة التركية في 33 مدينة تستضيف سوريين.

وأضاف المدير العام للتعليم مدى الحياة في وزارة التربية التركية علي رضا ألتون أل، أن “الوزارة عيَّنت 5 آلاف و200 مدرس للغة التركية في 33 مدينة تركية تستضيف سوريين، في إطار مشروع دعم دمج الطلاب السوريين في نظام التعليم التركي”.

وأشار أن الوزارة تعمل على دمج الطلاب السوريين ضمن النظام التعليمي التركي بشكل تدريجي.

ولفت أن الوزارة عملت خلال السنوات الخمس الماضية على استيعاب الطلاب السوريين ضمن النظام التعليمي التركي، وتمكنت من الوصول إلى 150 ألف طفل سوري لجأوا مع ذويهم إلى تركيا على خلفية الحرب الدائرة في بلادهم.

ونوه المسؤول في التربية التركية، أن عدد الأطفال السوريين في سن التعليم بتركيا، يبلغ 972 ألف طفل، وأن الوزارة تمكنت من دمج نحو 613 ألف طالب سوري في المدارس التركية، وباتوا يتلقون التعليم مع أقرانهم الأطفال الأتراك، في الفترات الصباحية والمسائية.

وأشار أن وزارة التربية التركية نفذت برنامج تعويض للطلاب السوريين المتسربين من المدارس في منطقة درع الفرات، من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية. (ANADOLU)