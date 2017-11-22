طفلة ” سورية – هنغارية ” بوجنات و عيون جميلة تحظى بمتابعة عشرات الآلاف من المعجبين ( فيديو + صور )

طفلة ” سورية – هنغارية ” بوجنات و عيون جميلة تحظى بمتابعة عشرات الآلاف من المعجبين ( فيديو + صور )

نشرت صحيفة “المدينة” السعودية صوراً قالت إنها لطفلة سورية، حظيت بإعجاب عشرات الآلاف عبر موقع “إنستغرام”، لجمال وجنتيها.

وقالت الصحيفة إن الطفلة تدعى “عايشة قباني”، ويتابعها عشرات الآلاف، وتبلغ من العمر 9 أشهر، وتقيم في دبي.

وتمتلك الطفلة وجنتين كبيرتين جعلتاها تحصل على شهرة كبيرة، إلى جانب شعرها الأشقر والعيون الواسعة الزرقاء.

وبالعودة إلى حساب الطفلة في “إنستغرام”، يظهر أن عدد معجبيها وصل إلى أكثر من 53 ألف معجب.

وجاء في تعريف الحساب أن الطفلة تبلغ من العمر 9 أشهر وهي “هنغارية سورية” تقيم في دبي.