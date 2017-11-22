طفلة ” سورية – هنغارية ” بوجنات و عيون جميلة تحظى بمتابعة عشرات الآلاف من المعجبين ( فيديو + صور )

22 نوفمبر، 2017
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نشرت صحيفة “المدينة” السعودية صوراً قالت إنها لطفلة سورية، حظيت بإعجاب عشرات الآلاف عبر موقع “إنستغرام”، لجمال وجنتيها.

وقالت الصحيفة إن الطفلة تدعى “عايشة قباني”، ويتابعها عشرات الآلاف، وتبلغ من العمر 9 أشهر، وتقيم في دبي.

وتمتلك الطفلة وجنتين كبيرتين جعلتاها تحصل على شهرة كبيرة، إلى جانب شعرها الأشقر والعيون الواسعة الزرقاء.

وبالعودة إلى حساب الطفلة في “إنستغرام”، يظهر أن عدد معجبيها وصل إلى أكثر من 53 ألف معجب.

وجاء في تعريف الحساب أن الطفلة تبلغ من العمر 9 أشهر وهي “هنغارية سورية” تقيم في دبي.

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رأيان على “طفلة ” سورية – هنغارية ” بوجنات و عيون جميلة تحظى بمتابعة عشرات الآلاف من المعجبين ( فيديو + صور )”

  1. الله يحميها و يحفظها. الخوف ما تاكل عين من صاحبات الركب السوداء ;) الله يجيرنا منهم ومن بلادهم

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  2. الله يخليها لأهلها ويحفظها
    ولكن السؤال: الا يعتبر ذلك تمييز عنصري بينها وبين بقية الأطفال الذين لايملكون عيون زرقاء و خدود كبيرة
    ألا يستحق الطفل الأسمر أو الأسود أن يحظى بنفس المتابعة , لماذا نربي أطفالنا منذ الثصغر على أن الأشقر والأبيض وصاحب العيون الزرقاء هو المميز وهو المحبوب !!

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