صحيفة موالية : زوجات يدعين فقدان أزواجهن للحصول على إذن سفر خارج البلاد مع أولادهن

بلغ عدد الوصايا الشرعية نحو 70 ألفاً خلال العام الحالي في دمشق وريفها، معظمها أذونات لمنح جوازات سفر، أو السفر خارج البلاد.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، عن مصدر قضائي أن عدد الوصايا المؤقتة، انخفض خلال العام الحالي من نحو 1500 إلى 500 طلب يومياً، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية التي تسمح للمرأة أو الولد القاصر بالسفر خارج البلاد.

وتأتي معظم الطلبات من النساء اللواتي يسعين للحصول على وصاية أطفالهن القصر، ولا سيما أن بعضهن يعاني من فقدان أزواجهن.

وقالت الصحيفة إن بعض الزوجات حصلن على طلب الوصاية بعد ادعائهن أن أزواجهن مفقودون، للحصول على إذن سفر، وبعد فترة راجع الأزواج المحكمة للادعاء على زوجاتهن أنهن سافرن مع أولادهم من دون إذنهم.

وتخول الوصاية الوصي التصرف بما فيه فائدة للموصى له، وذلك بإذن القاضي الشرعي، بما في ذلك السفر خارج البلاد.