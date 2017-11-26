صحيفة تركية : السجن لسوري انتحل صفة أمنية و حاول الاحتيال على مواطن تركي

ألقت الشرطة التركية القبض على أخوين سوريين، حاولا الاحتيال على مواطن تركي، حيث انتحل أحدهم صفة شرطي، فيما قام الآخر بدور المحامي، وذلك بمدينة مرسين التركية.

صحيفة “حرييت” التركية قالت الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مديرية الأمن بمقاطعة يني شهير، بمدينة مرسين، ألقت القبض على الأخوين عباس وعامر حمدو (28 و 27 عاماً)، بناءً على تعليمات مكتب النائب العام في المدينة، حيث وصلت معلومات تفيد بمحاولة الأخوين الاحتيال على أحد الأتراك، من خلال ادعائهم بوجود شبهة تدور حول ارتباطه بتنظيم إرهابي.

وأضافت أنه تم تحويل الأخوين إلى النيابة العامة بعد الفحص الطبي، ليصدر النائب العام قراراً يقضي بحبس المتهم عامر حمدو، وإخلاء سبيل شقيقه، دون معرفة الأسباب.

المصدر : Hurriyet