نجمات هولنديات يعرضن استضافة لاجئين في منازلهن

قامت الممثلتان الهولنديتان “هادافيخ مينيس” و “هانا فيربوم”، ليلة الأربعاء الماضي، بعرض مأوى للاجئين، غير الحاصلين على إقامات، لليلة واحدة.

وقالت شبكة “آر تي إل نيوس” الهولندية، الأربعاء (22/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المشاهير قاموا بفعل ذلك، ضمن مناسبة قامت منظمة (ASKV) في أمستردام، بتنظيمها لمساعدة اللاجئين.

وبهذه المناسبة، قام المقدم التلفزيوني يوست بريسن، والكتّاب ليديا رود و ساسكيا خولدشميدت بفتح منازلهم.

وقبل تلك المناسبة، تناقش المشتركون في أمستردام عن سياسة اللجوء الهولندية، وسط اهتمام خاص هذه السنة، من قبل البلديات، من أجل إيواء طالبي اللجوء المنتهية إجراءات لجوئهم، حيث تقدم لهم البلديات الطعام، والمنامة.

وتسعى الحكومة الجديدة لاستبدال هذه المبادرات المحلية، بثمانية مراكز إيواء وطنية، تقدم فيها الخدمات لطالبي اللجوء المنتهية إجراءاتهم، شريطة أن يتعاونوا في العودة إلى بلدهم الأم.

المصدر : RTL Nieuw