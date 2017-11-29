دير الزور : ضحايا و جرحى جراء دخول مدنيين لحقل ألغام

سقط عشرات القتلى والجرحى من أهالي محافظة دير الزور بعد دخولهم حقل ألغام مساء يوم الثلاثاء.

وقال مصدر في مجلس محافظة دير الزور المدني: “قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات بجروح إثر دخولهم حقل ألغام قرب قرية أبوخشب في ريف دير الزور الشمالي الغربي، إضافة إلى وجود جثث لم يتم التعرف عليها”.

وأكد المصدر أن “العديد من الجرحى موجودون في منازل القرية لعدم القدرة على نقل الجرحى إلى مشافي محافظة الحسكة بسبب صعوبة التحرك ليلاً”. (DPA)