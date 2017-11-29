ميركل : أنا مصدومة من طعن عمدة ” ألتينا ” و أشعر بالارتياح لإمكانية عودته مجدداً إلى عائلته

ميركل : أنا مصدومة من طعن عمدة ” ألتينا ” و أشعر بالارتياح لإمكانية عودته مجدداً إلى عائلته

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن صدمتها بعد تعرض عمدة مدينة ألتينا للطعن.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الثلاثاء، على موقع تويتر باسم المستشارة: “أنا مصدومة من طعن عمدة ألتينا أندرياس هولشتاين، وأشعر بالارتياح الشديد لإمكانية عودته مجدداً إلى عائلته”.

كما أعربت المستشارة عن شكرها لكل من قدم المساعدة لعمدة ألتينا.

وتعرض هولشتين في وقت متأخر من مساء الإثنين، للطعن داخل مطعم، ووصفت السلطات الهجوم بأنه مدفوع بأسباب سياسية.

وكان المهاجم، الذي تردد أنه مخمور سأل هولشتين، إذا ما كان عمدة المدينة قبل أن يطعنه.

وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا أرمين لاشيت، إن “هولشتين في المستشفى، وحياته ليست في خطر”.

وأضاف أن :”السلطات تمضي بناءً على افتراض أن هناك دوافع سياسية للهجوم”.

وتردد أن: “المهاجم الذي ألقت الشرطة القبض عليه أدلى بملاحظات حوا السياسات ذات الصلة باللاجئين”.(DPA)