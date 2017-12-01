” حارات بمجملها تسرق ! ” .. إعلام النظام : اللاذقية تسجل رقماً ضخماً بالتعدي على الشبكة الكهربائية

كشف مدير كهرباء اللاذقية (سلطات النظام)، نزيه معروف، عن تنظيم 10 آلاف ضبط لسرقات وتعديات على الكهرباء، منذ بداية العام في المحافظة، مشيراً لتحصيل مبلغ 250 مليون ليرة.

وقال معروف في تصريحات لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن “سرقات الكهرباء (على أبو موزة)، في الأحياء والعشوائيات غير المنظمة”.

وأكد أن انتشار التعديات والسرقات مرعب، مشيراً لوجود محلات على شكل حارات بمجملها تسرق الكهرباء، كما أن هناك محال قامت بمد أشرطة من خارج العداد، أي مباشرة من الشبكة، كاشفاً عن إجراءات ودراسة في مديرية كهرباء اللاذقية لتلافي هذا الموضوع.

وكشف معروف أنه يتم تحصيل أكثر من 9 مليارات ليرة سنوياً بشكل تقريبي، سواء من القطاعين العام والخاص، وذلك بمعدل 2.5 مليار ليرة كل دورة خلال العام، علماً أن هناك مناطق لا يمكن الدخول إليها، ومنها لا يمكن قراءة عداداتها.

وأشار إلى أن التقنين يتم حالياً بحسب الكميات التي تصل إلى المحافظة، مشيراً إلى أن التعامل مع الأمر يتم بموجب هذه الكميات، وذلك حسب الجو وحرارة الطقس ومجموعات التوليد.

وأوضح معروف أنه يصل إلى المحافظة بشكل يومي بين 300 إلى 450 ميغا واط، مؤكداً سعي المديرية إلى اعتماد نظام تقنين عادل بين جميع المناطق في محافظة اللاذقية.