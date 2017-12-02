بشار لعميل موسادي : فكر ماذا يمكن أن يحقق السلام بين سوريا و إسرائيل .. تخيل أي قوة سنكون ! (فيديو)

2 ديسمبر، 2017
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل زيارة لعميل في الموساد، لبشار الأسد في دمشق، عما 2007.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن لقاء جمع عميل الموساد، رجل الأعمال الكندي اليهودي ناثان جيكوبسون، وتم خلاله بحث التعاون بين سوريا وكندا.

وكانت زيارة جيكوبسون لبشار الأسد بتكليف من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إيهود أولمرت، ورافقه خلالها “موشيه رونين”، وهو قيادي معروف في المجتمع اليهودي في كندا، ولديه شبكة علاقات واسعة مع الوسط التجاري الإسرائيلي. ويتوجه الاثنان إلى مهمتهما السرية في القصر الرئاسي في دمشق.

وقال جيكوبسون، بحسب ما أورد موقع “عرب 48” الفلسطيني، إنه في الطريق إلى القصر الرئاسي “كنا داخل سيارة مرسيدس، وسيارة أمامنا وأخرى خلفنا ودراجات نارية إلى جانبنا، حتى وصلنا إلى قصر الرئيس (بشار الأسد)، وامتد الاجتماع ساعتين ونصف الساعة. يهوديان كنديان يحملان جواز سفر إسرائيلي ورئيس سورية”.

وبحسب جيكوبسون فإن “الأسد قال لنا: فكروا ماذا بإمكان أن يحقق السلام بين دولتينا. بين الخبرات التكنولوجية الإسرائيلية والقوى البشرية لدي. تخيل أية قوة سنكون”، لكن جيكوبسون لم يتحدث أكثر من ذلك عن هذه الزيارة.

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10 آراء على “بشار لعميل موسادي : فكر ماذا يمكن أن يحقق السلام بين سوريا و إسرائيل .. تخيل أي قوة سنكون ! (فيديو)”

  1. لن اتحدث عن عمالة هذا (الانسان) وعن كذبه وانتخال صفة المقاوم فلم يبق ذكي ولا غبي ولا انسان او حتى حيوان الا وعرفه على حقيقته
    ولكن نقطة واحدة سوف اذكرها هنا وهي طريقة تحدث هذا الوغد عن الشعب السوري حيث يقول لرجل الموساد ماذا لو اجتمعت التكنولوجيا الاسرائيلية واليد العاملة (لدي) اي ان الناس في سوريا هم ملكه ويريد تأجيرهم للعمل لدى الاسرائيليين

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  2. اذا هالكلام صحيح فأنا بدي اتراجع عن كل كرهي لبشار. يا عالم يا هوو الاسرائيليون افضل من كل العرب صدقاً. تخيلوا لو اسرائيل وقف الى جنب السوريين في ثورثهم ؟ بدل السعوديين او الادرنيين … كنا سنكون بألف خير

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    1. لن نكون بخير لا من هدول ولا من هدول الاعراب اشد كفرا ونفاقا فلجميع يعرف ماذا كانوا يريدون من سوريه واما اسراعيل فهي سرطان لايمكن ان تريد الخير للمنطقه وحلمهم من الفرات الى النيل
      والبطه اوسخ من ابوه ولولا يكون عميل لهم هو وابوه لما بقى ولما ورث البلد وكانها مزعه امه ولما استطاع ان يصمد كل هذا الوقت وكل هلدعم عن طريق ايران وروسيا والعالم كله من تحت الطاوله تدعمه وهو ينفذ مخطط مرسوم له ينفد التعليمات بشكل تام والمخطط للمنطقه باكملها شرق اوسط جديد وقريبا جدا الخليج مايجري بلسعوديه هو البدايه

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  3. في طلب نادر.. ماكرون يدعو لتفكيك الحشد الشعبي بالعراق

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  4. بشار النصيري اكبر عميل وكذاب على مدار التاريخ
    بشار خبيث يلعب على حبلين ويناور ويلعب على وتر الطائفية

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  7. لو ان مواطن سوري التقى في اجازه لتركيا بيهودي في مطعم لرموه فيفرع فلسطين شهر للتحقيق بسبب التخابر مع العدو.
    لو ان مغترب سوري عمل في شركة بها يهود لحققوا معه لذات التهمة بس الكلب النذل ابو رقبه لا يحقق معه احد.

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  8. هي هيي الفضيحة النهائية القاسمة لرأس هاد الممانع الكذاب
    يا بشار بسوريا يا نحنا يا انت, والله لنحرق الارض تحت كل نظامك من هلئ لحتى ننهي حكمك

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