بشار لعميل موسادي : فكر ماذا يمكن أن يحقق السلام بين سوريا و إسرائيل .. تخيل أي قوة سنكون ! (فيديو)

بشار لعميل موسادي : فكر ماذا يمكن أن يحقق السلام بين سوريا و إسرائيل .. تخيل أي قوة سنكون ! (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل زيارة لعميل في الموساد، لبشار الأسد في دمشق، عما 2007.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن لقاء جمع عميل الموساد، رجل الأعمال الكندي اليهودي ناثان جيكوبسون، وتم خلاله بحث التعاون بين سوريا وكندا.

وكانت زيارة جيكوبسون لبشار الأسد بتكليف من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إيهود أولمرت، ورافقه خلالها “موشيه رونين”، وهو قيادي معروف في المجتمع اليهودي في كندا، ولديه شبكة علاقات واسعة مع الوسط التجاري الإسرائيلي. ويتوجه الاثنان إلى مهمتهما السرية في القصر الرئاسي في دمشق.

وقال جيكوبسون، بحسب ما أورد موقع “عرب 48” الفلسطيني، إنه في الطريق إلى القصر الرئاسي “كنا داخل سيارة مرسيدس، وسيارة أمامنا وأخرى خلفنا ودراجات نارية إلى جانبنا، حتى وصلنا إلى قصر الرئيس (بشار الأسد)، وامتد الاجتماع ساعتين ونصف الساعة. يهوديان كنديان يحملان جواز سفر إسرائيلي ورئيس سورية”.

وبحسب جيكوبسون فإن “الأسد قال لنا: فكروا ماذا بإمكان أن يحقق السلام بين دولتينا. بين الخبرات التكنولوجية الإسرائيلية والقوى البشرية لدي. تخيل أية قوة سنكون”، لكن جيكوبسون لم يتحدث أكثر من ذلك عن هذه الزيارة.