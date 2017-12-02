دمشق : قصف إسرائيلي اعتيادي لمناطق عسكرية نظامية .. و مصادر روسية تتحدث عن ” رد بصواريخ جديدة “

2 ديسمبر، 2017
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قال مصدر مقرب من قوات النظام إن إسرائيل أطلقت 6 صواريخ على مواقع عسكرية جنوب دمشق ليل الجمعة/السبت .

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن صاروخا سقط على منطقة تل الشحم في ريف القنيطرة الشمالي في منطقة اللواء 90، كما سقطت 5 صواريخ استهدفت اللواء 91 في منطقة الكسوة جنوب دمشق.

وأوضح أن حريقا كبيرا اندلع في المنطقة التي تم استهدافها واتجه عدد من سيارات الإسعاف من دمشق الى بلدة الكسوة دون معرفة إعداد القتلى والجرحى، كما “تصدت قوات الدفاع الجوي للقصف“.

وأضاف المصدر أن قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية أعلنت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن ”قوات الدفاع الجوي السوري تستخدم صواريخ جديدة تم تزويدها بها مؤخراً لصد هجوم جوي معادي شنته طائرات إسرائيلية قبل قليل على مواقع عسكرية سورية”.

وكانت مصادر إعلامية نشرت منتصف الشهر الماضي صوراً قالت إنها مركز للقوات الإيرانية في منطقة الكسوة جنوب دمشق تتضمن أبنية ومستودعات كبيرة.

ولم يتسن تأكيد هذه الأنباء من مصادر اسرائيلية أو مستقلة.

وتقصف اسرائيل بشكل مستمر مواقع تابعة لقوات االنظام كما قصفت منتصف الشهر الماضي منطقة حسناء الصناعية جنوب مدينة حمص، قائلة إنها قصفت مستودعا للقوات الإيرانية. (DPA)

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4 آراء على “دمشق : قصف إسرائيلي اعتيادي لمناطق عسكرية نظامية .. و مصادر روسية تتحدث عن ” رد بصواريخ جديدة “”

  1. بس أحلى شي أنه قاعدة حميميم كان ردها على العدوان عبر الفيسبوك. طيب اعملوا حالكم مش شايفين شي عالأقل هههه.

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    1. شمتانين بالضباط والطيارين اللي ماحدا منهن عندو ذرة رجولة او كرامة وبدل مايقصف حلب (وهو عبيضحك وبشغل فتيل البرميل بالسيجارة) ويقتل الاطفال يروح يقصف بالجولان المحتل او شي ضابط عندو ذرة رجولة يضرب صاروخ سكود ع تل ابيب بس زعلانين على مليارات الدولارات التي سرقت من قوة الشعب من اجل ان يرد الجيش ولم يرد ولن يرد

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  3. الكيان الصهيوني يقول وبصوت عالي لقد قصفنا مواقع ايرانية في سوريا … ونظام الجعجعة والتهديد الايراني صامت لاصوت له ,

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