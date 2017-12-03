أحمد حسون : اللاجئون السوريون في أوروبا فروا من المعارضة لا من الحكومة .. و عددهم قليل و البقية بـ ” جوازات مزورة “

أحمد حسون : اللاجئون السوريون في أوروبا فروا من المعارضة لا من الحكومة .. و عددهم قليل و البقية بـ ” جوازات مزورة “

قال مفتي بشار الأسد، أحمد حسون، إن أبواب نظامه مفتوحة للجميع، في تعليق له لصحيفة بريطانية عن عودة اللاجئين إلى سوريا.

ونقلت صحيفة “آيريش تايمز” عن حسون إنكاره العدد الكبير للاجئين في أوروبا، زاعماً أن من فر إلى أوروبا هرب من الاعتداءات التي تنفذها المعارضة السوري، و “ليس لأي شيء فعلته الحكومة”.

ورفض حسون تصديق التقارير التي تتحدث عن وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في أوروبا، قائلاً إن العدد صغير والبقية يحملون جوزات سفر مزورة.