أحمد حسون : اللاجئون السوريون في أوروبا فروا من المعارضة لا من الحكومة .. و عددهم قليل و البقية بـ ” جوازات مزورة “

3 ديسمبر، 2017
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قال مفتي بشار الأسد، أحمد حسون، إن أبواب نظامه مفتوحة للجميع، في تعليق له لصحيفة بريطانية عن عودة اللاجئين إلى سوريا.

ونقلت صحيفة “آيريش تايمز” عن حسون إنكاره العدد الكبير للاجئين في أوروبا، زاعماً أن من فر إلى أوروبا هرب من الاعتداءات التي تنفذها المعارضة السوري، و “ليس لأي شيء فعلته الحكومة”.

ورفض حسون تصديق التقارير التي تتحدث عن وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في أوروبا، قائلاً إن العدد صغير والبقية يحملون جوزات سفر مزورة.

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9 آراء على “أحمد حسون : اللاجئون السوريون في أوروبا فروا من المعارضة لا من الحكومة .. و عددهم قليل و البقية بـ ” جوازات مزورة “”

  1. يتطوع هذا الوغد للكذب ويرسل الاحاديث والتصريحات ذات اليمين والشمال وينكر اقوالا له موثقة وثابتة لا شك فيها ابدا فلست ادري متى يستحي هذا المعمم الدجال

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  3. استغرب من رجل يدعي انه رجل دين ويدعي انه جافظ للقران كريم ويضع عمامه قدسيه على راسه ويكذب بامر معروف على مستوى عالم ويجعل من نفسه اضحوكه وما هو ثمن ؟؟؟كنت سامحتك يا حسون لو كنت تكذب بلامور عسكريه او سياسه فلحرب كما بقال خدعه اما كذب بهذا شكل فتلك وقاحه ما بعدها وقاحه قولك عن تزوير اعلم ايها منافق ان اغلب سورين مهجرين ليس معهم جوزات سفر اصلا

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  5. قال حمار ضرط نار، قالوا له احترق ذنبه.. قال سماع وسطح… حسون دخل موسعه غينس للكذب وتجاوز مسيلمه بمراحل… مفتي الجمهورية العربيه السوريه صاحب مرقص ليلي وخماره بالقصاع ومقمره فشو رأيكم ايها السوريين بهل المفتي ابو العمامه واللفه وعلى قول المثل: تحت اللفه قرود ملتفه . العمله عميت عيونك وزوجتك الروسية بنت ٢٠ سنه مطالبها كتيره يا مفتي

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  6. هل يستيطيع احد اقناعي او فقط اخباري
    ما اسم الديانة التي يعتنقها هذا الشخص الملقب احمد حسون !!!

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  8. لك الله يلعن اللي ربط الجحش و فلتك يا حيوان فعلا أنك ساقط و ما بتحترم العمامة اللي ناتعة على راسك يا قرد !!! قال مفتي و الله شرفك و شرف صبايا العطاء واحد لا يمكن هني أشرف منك !!!!

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