زفاف جماعي ” عالحلوة و المرة ” لعناصر ميليشيات بشار الأسد في اللاذقية ( فيديو )

زفاف جماعي ” عالحلوة و المرة ” لعناصر ميليشيات بشار الأسد في اللاذقية ( فيديو )

شهدت مدينة اللاذقية عرساً جماعياً ضخماً لعناصر من قوات النظام وميليشيات الدفاع الوطني، مساء يوم الجمعة (1/12)، أقيم في الصالة المغلقة في المدينة الرياضية.

وقالت وكالة أنباء النظام “سانا”، إن العرس الذي أقيم تحت عنوان “عالحلوة والمرة”، تم خلاله زفاف ألف شاب وشابة، بحضور حوالي 6 آلاف شخص.

وتضمن الحفل فقرات غنائية للمغني اللبناني علاء زلزلي، والمغنين المحليين بهاء اليوسف، ومحمود القصير، وهالة القصير.

وتم تنظيم الحفل من قبل شركة سيريتل، المملوكة لرامي مخلوف، ابن خالة بشار الأسد، ومؤسسة أمانة الشهيد.

وظهر عدد من عناصر قوات النظام، وهم يتنقلون على كراس متحركة، فيما زينت بعض العرائس فساتينهن بألوان علم نظام الأسد.

وتداول ناشطون أنباء تفيد بأن عدداً من “العرسان” قاموا بخداع شركة سيريتل، حيث أنهم متزوجون منذ وقت طويل ولديهم أطفال، وقدموا أنفسهم كعازبين يرغبون بالزواج وسجلوا أسماءهم للحصول على المنحة المقدمة من الشركة.