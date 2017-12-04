التلفزيون السعودي يوقع عرضاً ضخماً مع النجم المصري عادل إمام

وقع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية #داوود_الشريان عقدا مع الفنان المصري #عادل_إمام لعرض مسلسله المقبل “عوالم خفية”، حصريا على مستوى التلفزيونات الخليجية في شهر رمضان المقبل.

وبحسب صحيفة الحياة السعودية، فإن الصفقة التي وقعت مع الشركة المنتجة “ماغنوم” للإنتاج الفني، شملت أيضا مسلسل “طايع” للفنان عمرو يوسف.

واعتبر مراقبون أن استقطاب عملين عربيين بارزين في رمضان على الشاشة السعودية مؤشر على توجه جديد ربما يغير خريطة إنتاج التلفزيون السعودي، في ظل عدم قدرة الأعمال المحلية على المنافسة في السنوات الماضية، وآخرها “سناب شاف”، الذي كان المسلسل الوحيد المنتج من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

يشار إلى أن وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد، أصدر مؤخرا قرارا بتعيين الكاتب والصحفي المعروف الشريان رئيسا تنفيذيا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وكان الشريان قد ودع برنامجه “الثامنة” الذي كان يذاع على MBC بعد أكثر من 900 ساعة تلفزيونية و938 حلقة نارية.