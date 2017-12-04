صحيفة مصرية : ” دولاب الخير ” .. فكرة مصرية بطعام سوري

تبرع أهالي مدينة 6 أكتوبر المصرية لمشروع خيري، أطلق عليه مؤسسوه اسم “دولاب الخير”، وهو عبارة عن ثلاجة موضوعة داخل صندوق حديدي، وإلى جوارها خزانة خشبية، بداخلهما أطعمة نظيفة ومثلجات.

وقالت صحيفة “الوطن” المصرية، الأحد، إنه وفي كل صباح يأتي أحد العاملين من محل قريب من الثلاجة والدولاب، لتنظيفهما وتهويتهما، تمهيداً لوضع الأطعمة والمثلجات في اليوم الجديد، حصراً على عدم تعفنها أو تغير رائحتها.

ويذهب يومياً أصحاب محلات الطعام والمخابز لوضع الأطعمة بالدولاب، فيما قالت سارة درويش، إحدى المشاركات في المشروع: “المشروع بدأ بأكل وشرب، وحالياً هانكبره ونعمل جنبه صندوق (بطاطين) والملابس الشتوي لمساعدة المحتاجين”.

وأوضحت تلك الوسائل إن أكثر من يتبرع بالطعام لمشروع دولاب الخير، المحلات السورية، المهتمة بتقديم وجبات كاملة من طعام وشراب وحلوى شامية، رغم تدشينه من قبل عدد من المواطنين.

وبسبب الإقبال الشديد على المشروع من قبل المتبرعين والمحتاجين، نشر القائمون على الفكرة المشروع في أحياء عدة من مصر، من خلال وضع ثلاجات مماثلة لمساعدة المحتاجين، خاصة بعد ارتفاع الأسعار.