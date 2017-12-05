ألمانيا : العديد من الوظائف ستختفي بحلول العام 2030 .. و هذا هو السبب

ألمانيا : العديد من الوظائف ستختفي بحلول العام 2030 .. و هذا هو السبب

توقعت دراسة حديثة، أن حوالي 12 مليوناً من الألمان، سيضطرون للبحث عن وظيفة جديدة، بحلول العام 2030، بسبب احتلال الروبوتات لوظائفهم القديمة، ما يضع عالم العمل أمام تغييرات مستقبيلة كبيرة.

وقالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، السبت (2/12)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الدراسة التي أجراها معهد ماكينزي غلوبال، حذرت من عواقب وخيمة لزحف الروبوتات إلى عالم الوظائف في ألمانيا، وذلك حتى عام 2030.

ويمكن أن يتم توفير ربع ساعات العمل حالياً، من خلال عملية “الأتمتة”، ووفقاً للدراسة، فإن نسبة هذه الساعات التي سيتم اختصارها قدرت بـ 24% في ألمانيا، وبالنسبة للولايات المتحدة، قدر الخبراء هذه النسبة بـ 23%، وفي الصين 16%، وفي الهند بنسبة 9%.

وقد تتأثر ألمانيا بشكل خاص بالتغيير الهيكلي، لأن الأجور المرتفعة فيها قد تشكل الدافع الأكبر لاستبدال القوى العاملة بالآلات، وسوف يتعين على ما يصل لاثني عشر مليون موظف، أو ما يصل إلى ثلث عدد العمال، اكتساب مهارات جديدة، أو البحث عن عمل في مجال آخر.

وسوف تتأثر بهذا التغيير، الأعمال المكتبية، وأعمال تشغيل الآلات، ومهنة الطهي، ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض القوى العاملة المحتملة بمقدار ثلاثة ملايين، بحلول عام 2030، بسبب التغير الديموغرافي.