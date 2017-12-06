الحوثيون يتجولون في قصر علي عبد الله صالح بعد قتله ( فيديو )

6 ديسمبر، 2017
1

نشر الفرع الإعلامي الجديد لجماعة «أنصار الله» المعروفة بـ«الحوثيين»، فيديو لمنزل الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح في صنعاء، بعد السيطرة عليه.

وأظهر التسجيل، بحسب قناة «روسيا اليوم»، عناصر من الحوثيين وهم يتجولون داخل القصر، الذي هُدم جزء منه بسبب التفجير الذي هزه أول أمس الاثنين، قبل الإعلان عن مقتل صالح بوقت وجيز.

وأظهر الشريط المصور، كميات كبيرة من الذخيرة، وسيارتين، كما استعرض بذلات الرئيس الراحل المعلقة بنظام.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “الحوثيون يتجولون في قصر علي عبد الله صالح بعد قتله ( فيديو )”

  1. الموت لكم يا حوثيين وللاسد
    فيلم مدبلج عن الكحول
    وهل بشار يعرف الاسلام عندما يصور في صلاة العيد!!

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.