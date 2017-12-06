الحوثيون يتجولون في قصر علي عبد الله صالح بعد قتله ( فيديو )

نشر الفرع الإعلامي الجديد لجماعة «أنصار الله» المعروفة بـ«الحوثيين»، فيديو لمنزل الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح في صنعاء، بعد السيطرة عليه.

وأظهر التسجيل، بحسب قناة «روسيا اليوم»، عناصر من الحوثيين وهم يتجولون داخل القصر، الذي هُدم جزء منه بسبب التفجير الذي هزه أول أمس الاثنين، قبل الإعلان عن مقتل صالح بوقت وجيز.

وأظهر الشريط المصور، كميات كبيرة من الذخيرة، وسيارتين، كما استعرض بذلات الرئيس الراحل المعلقة بنظام.