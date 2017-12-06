” تأخرنا كثيراً ” .. ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

6 ديسمبر، 2017
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

جاء ذلك في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء.

وقال ترامب “سأوجه الخارجية الامريكية للمباشرة بنقل سفارتنا إلى القدس”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل “تأخر كثيراً”، وحان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة.

وأضاف قائلًا “اسرائيل دولة ذات سيادة، مثل أي دولة أخرى لها الحق في تحديد عاصمتها والاعتراف بأن هذا أمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام”.

وأكد ترامب في الوقت نفسه التزام بلاده “بتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة بالرغم من وقوع بعض الخلافات مع مختلف الأطراف”.

وتابع “نؤكد التزامنا بحل الدولتين في حال رغب به الفلسطينيون والإسرائيليون(..) سأبذل قصارى جهدي للتوصل إلى حل الدولتين”.

‎وأضاف أن القدس “يجب أن تبقى مكانا يتعبد فيه اليهود على حائط المبكى(البراق) والمسلمون في المسجد الأقصى”.

وتابع: “القدس ليست فقط قلب الأديان الثلاثة العظيمة(المسيحية واليهودية والإسلام) لكنها الآن أيضًا هي قلب أحد أنجح الديقراطيات في العالم(في اشارة لاسرائيل)”.

وأشار إلى أن نائبه مايك بنس سيتجه إلى المنطقة في غضون أيام للتأكيد لجميع الأطراف “التزامنا بتحقيق السلام”.

ودعا ترامب إلى “الالتزام بالهدوء وإعلاء صوت الاعتدال والتسامح على صوت الكراهية”.

ولفت أيضًا إلى أن هذا القرار “لا يهدف بأي طريقة إلى أن يعكس ابتعادنا عن التزامنا بتيسير التوصل لاتفاق سلام دائم”.

وأشار “أننا لا نستطيع حل مشاكلنا من خلال تكرار نفس الاستراتيجيات الفاشلة في الماضي. التحديات القديمة تتطلب نهجا جديدًا”. (ANADOLU)

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رأي واحد على “” تأخرنا كثيراً ” .. ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل”

  1. رغم وقاحه ترامب وقلة ادبه واحتقاره للعرب ورغم اني اكاد اصاب بجلطه من الالم وحسره وقلة حيله مثلي مثل اي مواطن عربي مسلم الا ان ترامب قال حقيقه مره التي نعرفها جميعا حين وصف عدو الاسرائيلي بانه واحه دمقراطيه نعم يا اخوتي اسرائيل دمقراطيه ليست مزرعه لعائله احد وليس فيها اشخاص فوق قانون وليس فيها سجون لا تشرق عليها شمس ولا يموت فيها معتقل من جوع ولا تغتصب فيها نساء ولا يقتل فيها الاطفال بكيماوي وليس فيها قائد خالد ولا زعيم مفدى لم نسمع من اسرائيل يوما كلمه بروح بدم نفديك يا فلان ؟؟؟نعم صدق ترامب حين قال ان جميع زعماء يقولون سنفعل وسنعمل ولكنهم لا يفعلون شئ نعم صدق ترامب انه لا يمكن تحقيق سلام لان زعماء العرب شله من عرصات ومنايك من محيط الى خليج ركعو شعوب دمرو نخوه ضربو علم وعلماء شتتو كلمه شعب جعلو من شعوب عربيه جياع وعطشى ومتشردين متخلفين لا يمكن لعبد او لاسير او جائع او محاصر ان يفعل شئ نقف اليوم امام مرايه لنرى بكل وضوح عورتنا تفرقنا بين سنه وشيعه وعرب واكراد وامازيغ ودروز ومسلمين ومسيحين لهذا تجراء ترامب وفعل ما فعل ونحن لن نفعل شي سوى بكاء ابكي القدس فقد بكيت قبلها بغداد وصنعاء وبيروت والقاهره ودمشق وحلب وووووووو جعلت لجئ في بلاد لا تعرف عن حضارتي اي شي سوى انني ابحث عن الامن والامان قد يعتب بعض على ما قلته ولكني لا لا لا لا املك سوى تلك كلمات التي لا تعني شى لاحد الهم يا رافع سموات بلا عمد خذ امانتك وارحني من العذاب اشعر بمراره لا يمكن لبشر تحملها لم اعد استطيع تحمل لو كان الانتحار حلال لفعلتها الم وحسره على مسجدي الاقصى الذي فرط به زعماء العرب

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