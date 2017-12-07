” سانا ” : ميدالية ذهبية لطبيب أسنان سوري في مؤتمر دولي

قالت وكالة أنباء النظام “سانا”، الأربعاء، إن طبيب الأسنان السوري الدكتور محمد عماد الدروبي حاز على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للمخترعين الذي عقد بداية الشهر الجاري بالعاصمة سيئول عن اختراع يخفف آلام وتكاليف زراعة الأسنان.

والطبيب الدروبي بدأ مشواره العلمي في أقدم مدارس مدينته حمص وهي ثانوية الشهيد عبد الحميد الزهراوي ليكمل دراسته في جامعة دمشق ويحصل على إجازة في العلوم عام 1980 ومنها إلى جمهورية أرمينيا حيث درس طب الأسنان ثم نال دبلوم زراعة الأسنان من جامعتي طنطا وعين شمس في مصر.

ونقلت عن دروبي قوله، إن الاختراع لا يحتاج مواد إدخال زرعات وبالتالي يوفر على الطبيب تكاليف شرائها كما أنه يستغني عن “محرك” الجراحة الذي تستخدمه جميع أنظمة الزرع وهو غالي الثمن وذو حجم كبير قد يسبب تهشيم عظم الفك وتأذي الأماكن التشريحية إذ يتصف بعزم كبير موضحا أن الاختراع يضم “محركا” على شكل قبضة تركب على كرسي الأسنان العادي تكلفتها بسيطة وذات عزم كاف لممارسة زراعة الأسنان بأمان وسهولة.

ويخفض الاختراع تكلفة عملية الزرع بشكل قياسي ويمكن لأي مريض أن يزرع ضمن إمكانيات مالية مقبولة الأمر الذي لاقى رواجا في العالم حسب الدروبي الذي أشار إلى تدريب نحو ألف طبيب عليه من مختلف الجنسيات.

وبين الدروبي أنه بدأ العمل على الاختراع منذ عام 2000 تقريبا وواصل تطويره والإضافة عليه حتى عام 2017 حيث خرج النموذج الحديث.

ويختم الدروبي الذي يقيم حاليا في دبي حديثه بالقول: “في كل محافل التكريم وعند استلامي الجوائز تكون سورية حاضرة في ذهني وسنواصل العمل ليبقى اسمها حاضرا فهي كانت وستبقى مهد الحضارات والعلوم”.