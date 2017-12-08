قائد حركة النجباء الناشطة في قتل السوريين : قرار ترامب سيكون بمثابة شرارة كبيرة لإزالة إسرائيل

قالت حركة النجباء العراقية، اليوم الخميس، 7 كانون الأول، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل يمكن أن يصبح “سببا مشروعا” لمهاجمة القوات الأمريكية في العراق.

وقال زعيم الحركة أكرم الكعبي، في بيان إن “قرار ترامب الغبي سيكون بمثابة شرارة كبيرة لإزالة هذا الكيان (إسرائيل) من جسد الأمة الإسلامية وسبب مشروع لاستهداف القوات الأمريكية”، وذلك وفقاً لرويترز.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعترف، في خطاب من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.

وقال ترامب: “وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها”. وشدد على أنه يجب أن يحظى أتباع الديانات الثلاث بحرية العبادة في القدس، داعياً جميع الأطراف إلى “الحفاظ على الوضع الحالي في مدينة القدس، خاصة فيما يتعلق بالحرم الشريف”. (SPUTNIK)