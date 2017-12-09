وكالة روسية : ” فاروق الشرع يفتتح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي و ربما سيترأسه ” !

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، الجمعة، إن ثلاثة مصادر مستقلة، أعلتت أن النائب السابق لبشار الأسد، فاروق الشرع، يفتتح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وربما سيترأسه.

ونقلت عن أحد المصادر التي لم تسمها، قوله: “فاروق الشرع سيدعى لافتتاح المؤتمر”.

وأشار المصدران الآخران إلى أن الحديث يدور عن أن يترأس الشرع المؤتمر، بيد أن أحد المصادر أعرب عن شكوكه في أن يقبل الشرع ذلك، ونقلت الوكالة عن “مصدر دبلوماسي” قوله قبل أيام إن مؤتمر “الحوار الوطني السوري” في مدينة سوتشي الروسية تأجل إلى شباط المقبل.

وأشار المصدر -بحسب الوكالة- إلى أن الاستعدادات للمؤتمر جارية حالياً، مؤكداً أنه لن ينعقد قبل نهاية كانون الثاني، وفي الغالب سيكون في شباط.