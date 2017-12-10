روحاني : جاهزون لاستئناف العلاقات مع السعودية شريطة قطع علاقاتها مع إسرائيل

10 ديسمبر، 2017
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صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن بلاده جاهزة لاستئناف العلاقات مع السعودية إذا قطعت علاقاتها مع إسرائيل وأوقفت “العدوان على اليمن”.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عنه القول أمام البرلمان :”طهران على استعداد لفتح صفحة جديدة مع الرياض، إذا أوقفت الأخيرة قصفها لليمن وقطعت علاقات الصداقة الخاطئة التي تجمعها بالكيان الصهيوني”.

وقال :”إيران جاهزة لاستئناف العلاقات، وليس لديها مشكلة مع السعودية في حال تحقق هذان المطلبان”.

وأعلنت السعودية مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها بعد اقتحام إيرانيين السفارة السعودية في طهران احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.

وقال في كلمته إن “أسس الإرهاب قد سقطت في المنطقة”، وأضاف :”لقد عاد الأمن والاستقرار للعراق وسورية وسيعود لليمن في المستقبل … وهذا لا يعني أنه تم استباب الاستقرار بشكل كامل ولكن أسس الإرهاب في المنطقة انهارت”.(DPA)

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رأيان على “روحاني : جاهزون لاستئناف العلاقات مع السعودية شريطة قطع علاقاتها مع إسرائيل”

  1. ليك اخو اي+===== كل التقارير يلي بتحكي عن العلاقات بينن وبين اسرائيل واشهرها قضية النفط المورد من ايران وهذه الفضيحة اودت بحيات رئيس الشركة الاسرائيلية المستوردة [انتحر كما انتحر غازي كنعان حتى لايفضح المستور] وبيطلع هيدا الحقير بي زت كلمة وعندو الجرأة يهم غيرو بالعمالة ما يا طيزي لو ما تجيبوا سلاح من اسرائيل كان دعسكن صدام دعس

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  2. ههههههههههه شوفو مين عم يحكي…البترونة تحاضر بالشرف…عأساس السعودية عم تخرب وانتو الملايكة اللي عم تعمرو…وبعدين مين قال انو الخميني ونظام الملالي تبعكم مو صنيعة صهيونية حتى توصلونا لهون…يا اخبث عباد الله…ولا نسيتو انكم متحالفين مع اليهود من ايام كورش الفارسي اللي جاب اليهود ع فلسطين وهلق جايي السيء الخامنئي وبمعونة السيء حسن يعيد امجاد اجداده…بس بحب طمنكم …بعد سقوط كسرى …لا كسرى بعده وهذه نبوؤة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام…وخلي بني صهيون وجهابذة المجوس ينفعوكم…

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