روحاني : جاهزون لاستئناف العلاقات مع السعودية شريطة قطع علاقاتها مع إسرائيل

روحاني : جاهزون لاستئناف العلاقات مع السعودية شريطة قطع علاقاتها مع إسرائيل

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن بلاده جاهزة لاستئناف العلاقات مع السعودية إذا قطعت علاقاتها مع إسرائيل وأوقفت “العدوان على اليمن”.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عنه القول أمام البرلمان :”طهران على استعداد لفتح صفحة جديدة مع الرياض، إذا أوقفت الأخيرة قصفها لليمن وقطعت علاقات الصداقة الخاطئة التي تجمعها بالكيان الصهيوني”.

وقال :”إيران جاهزة لاستئناف العلاقات، وليس لديها مشكلة مع السعودية في حال تحقق هذان المطلبان”.

وأعلنت السعودية مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها بعد اقتحام إيرانيين السفارة السعودية في طهران احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.

وقال في كلمته إن “أسس الإرهاب قد سقطت في المنطقة”، وأضاف :”لقد عاد الأمن والاستقرار للعراق وسورية وسيعود لليمن في المستقبل … وهذا لا يعني أنه تم استباب الاستقرار بشكل كامل ولكن أسس الإرهاب في المنطقة انهارت”.(DPA)