” ضميري منعني من ترك العناصر ” .. ضابط في الجيش النظامي : رفضت الحصول على إجازة خلال سنوات الحرب و لم أزر عائلتي سوى 48 ساعة

10 ديسمبر، 2017
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قالت وسائل إعلام موالية إن ضابطاً في ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق الموالون عليها اسم “الجيش العربي السوري”، لم ير عائلته ومنزله سوى 48 ساعة خلال 7 سنوات، وذلك بسبب “كثرة المهام القتالية وقيادة الفرقة العسكرية 17 متباعدة المواقع، وانشغال المعاونين العسكريين على خطوط التماس”.

ونقل الإعلام الموالي عن “اللواء حسن محمد محمد قائد الفرقة 17″، قوله إنه “كان هناك يومياً اشتباكات مع العدو الداعشي الارهابي، ضميري منعني من ترك العناصر والضباط في خنادق القتال دون أن أكون معهم ولجانبهم، لذلك رفضت أن آخذ إجازة واحدة خلال السبع سنوات الماضية من عمر الحرب”.

وأضاف اللواء الذي بات على مشارف التقاعد: “لم أستطع أبداً أن أدعهم يقاتلون العدو وأذهب لبيتي، صدقاً أخجل من نفسي إذا سألني أحدهم سواء صديق أو قريب ماذا تفعل هنا وأجيبه ( إجازة )، لو بقيت الدهر وأنا بالخدمة العسكرية لن أغادر وأترك عناصري تقاتل وأنا بعيد عنهم”.

وتابع: “قاتلت في جبهات الغوطة الغربية بدمشق، والكسوة والطيبة والقدم ونهر عيشة والدحاديل وسبينة والبويضة والحجيرة و داريا وطريق المطار والمليحة بريف دمشق، عندما كنت قائد اللواء 91 التابع للفرقة الأولى”.

وأكمل: “الحسكة أرى فيها كل سوريا أحببتها كثيراً وأحببت أهلها وناسها الطيبين الذين يضمون حب الوطن في صدورهم (كل مواطن فيها في قلبه الدولة )”.

وزعم محمد (60 عاماً)، المنحدر من ريف جبلة، أنه “ما خضناه نحن أفراد وضباط الجيش العربي السوري خلال هذه الحرب التي وصلت نهاياتها بإذن الله، لم ندرس أساليبه و فنونه القتالية في مدارسنا وكلياتنا العسكرية، بل تعلمناه في الميدان وسندرسه لمقاتلينا يوماً ما كمدرسة جديدة في الحروب لا شرقية ولا غربية، لأنها فن جديد من فنون القتال”.

وختم: “الوطن غال ومن لا وطن له لا حياة له، سوريا هي الأم والأخت والحبيبة هي الأرض والعرض لنحافظ عليها جميعاً، هي ليست ملك لطائفة أو قومية هي لكل سوري، هي واحده لا تقبل القسمة أبداً وستبقى عصيه رغم المآسي والخراب والدمار، لأنها أجمل أم في الدنيا”.

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8 آراء على “” ضميري منعني من ترك العناصر ” .. ضابط في الجيش النظامي : رفضت الحصول على إجازة خلال سنوات الحرب و لم أزر عائلتي سوى 48 ساعة”

  1. كلام أنشائي تافه لاقيمة له . . سوريا اليوم هي ملك ل ال الأسد . . تكتب بالخط العريض للقاصي والداني سوريا الأسد .. موجودة وواضحة وصريحة على كل لافتة بسوريا . . . سوريا الشبيحة والمخابرات وحكم الأقليات الحاقدة وقد طرحت قيادات هذا الساذج شعار الأقصاء الشهير / الأسد أو لا أحد / . . الشمس لاتغطى بغربال من المصطلحات المثالية التي قضى عليها حكم الأب والابن من ال الجحش

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  2. هذا الذي يسمي نفسه قائدا للفرقة ١٧ التي لم نسمع بها في اي قتال مع اسرائيل او مع اي عدو مفترض وظهرت بطولاتها في ما يسمونه الحرب على الارهاب وهزيمة داعش التي منحتهم نصرا رخيصا وحقيرا
    هذه المجموعة التي اجتمعت الكرة الارضية على محاربتها وكل دولة او عصابة تنسب لنفسها النصر عليها والحقيقة ان داعش كانت وهما اوجده هؤلاء (المنتصرون) ليجربوا اسلحتهم وينفذوا مخططاتهم الاجرامية
    نعم ايها القائد الذي احب سوريا فدمرها واحب شعبها فقتله وشرده ولم يكن ذلك بجهده الشخصي وانما بطيران الروس والامريكان وصواريخهم العابرة للقارات وعصابات ايران التي تجوب البلاد طولا وعرضا والتحالف غير المقدس الذي جمع كل التناقضات
    نعم يا قائد الفرقة ١٧ انت لم تتعلم فنون القتال في المدرسة الحربية وانما تعلمت فناً واحدا للقتال هو التعفيش والجلوس بعيدا عن ارض المعركة حتى يتم تدمير المدن والقرى وتفريغها من اهلها ليدخل جيشك (المنتصر) ويسرق كل ما تبقى فيها صالحاً للاستعمال
    قذر انت يا قائد الفرقة وقذر هو قائدك النذل ذيل الكلب وقذر جيشك السارق القاتل وقذر كل من وقف معك بصورة مباشرة او غير مباشرة

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  5. ماذا لو علم هذا الأبله أن قيادات داعش و أركز على قيادات هي من صنيعة نظامه و المخابرات الأيرانية و انضوى تحتها الآلاف من الحمير ….
    كان المقبور حافظ الأسد يقول: يمكنك الإحتفاظ بالسلطة ما داد البديل أسوأ….
    لذلك استحضر هذا النظام النجس داعش … و تبخرت داعش بعد انجاز مهمتها
    و كل مرة كانوا يجدون طريق الخروج الآمن و المحمي في سوريا و لبنان

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  6. كلام فارغ سوريا الاخت و الام و ما بعرف شو انتهت ب 12 مليون لاجئ و نازح و ربع مليون معاق و 650 الف شاب زار سجون سوريا و رقم قد يصل الى 200 الف شاب ماتو تحت التعذيب في سجون سوريا و مليون و نصف المليون شهيد و مدن كاملة كدير الزور و الرقة و حمص و نصف حلب و درعا و قرى بالمئات تمت تسويتها على الارض و الحسكة التي تحبها يا سيادة اللواء هي نفس الحسكة التي كان رئيسك الذي دافعت عن ديكتاتوريته و ديكتاتورية اباه من قبله هي الحسكة التي تنتج القمح و النفط و اللذي كما يقال كان في ايدي امينة و هي ايدي و حسابات ال الاسد من المقبور وورثته يا اما انك جحش حقيقي او انك كذاب ابن ستين كذاب اخيرك فختر الأقل ضررا بينهما . قاتلت في كل المناطق المحيطة في دمشق و تم تهجير السكان الى كافة اصقاع الارض يعني انك حررت الارض من سكانها و ما هو الوطن ؟؟؟ الوطن هو الارض و من يسكن هذه الارض هل هذا واضح ام لا يا بني مونكي

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  7. كان سيادة اللواء يريد التوجه الى جبهات مسعدة و الحمة وجباتا الخشب والدرباشية و عين زيوان وصولا الى شرياشوف و صفد وتسطير اروع البطولات هنيك ولكن الخلل في البوصلة وخراءط الادارة السياسية اوصله شمالا ………. سامحوه

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