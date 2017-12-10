” ضميري منعني من ترك العناصر ” .. ضابط في الجيش النظامي : رفضت الحصول على إجازة خلال سنوات الحرب و لم أزر عائلتي سوى 48 ساعة

” ضميري منعني من ترك العناصر ” .. ضابط في الجيش النظامي : رفضت الحصول على إجازة خلال سنوات الحرب و لم أزر عائلتي سوى 48 ساعة

قالت وسائل إعلام موالية إن ضابطاً في ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق الموالون عليها اسم “الجيش العربي السوري”، لم ير عائلته ومنزله سوى 48 ساعة خلال 7 سنوات، وذلك بسبب “كثرة المهام القتالية وقيادة الفرقة العسكرية 17 متباعدة المواقع، وانشغال المعاونين العسكريين على خطوط التماس”.

ونقل الإعلام الموالي عن “اللواء حسن محمد محمد قائد الفرقة 17″، قوله إنه “كان هناك يومياً اشتباكات مع العدو الداعشي الارهابي، ضميري منعني من ترك العناصر والضباط في خنادق القتال دون أن أكون معهم ولجانبهم، لذلك رفضت أن آخذ إجازة واحدة خلال السبع سنوات الماضية من عمر الحرب”.

وأضاف اللواء الذي بات على مشارف التقاعد: “لم أستطع أبداً أن أدعهم يقاتلون العدو وأذهب لبيتي، صدقاً أخجل من نفسي إذا سألني أحدهم سواء صديق أو قريب ماذا تفعل هنا وأجيبه ( إجازة )، لو بقيت الدهر وأنا بالخدمة العسكرية لن أغادر وأترك عناصري تقاتل وأنا بعيد عنهم”.

وتابع: “قاتلت في جبهات الغوطة الغربية بدمشق، والكسوة والطيبة والقدم ونهر عيشة والدحاديل وسبينة والبويضة والحجيرة و داريا وطريق المطار والمليحة بريف دمشق، عندما كنت قائد اللواء 91 التابع للفرقة الأولى”.

وأكمل: “الحسكة أرى فيها كل سوريا أحببتها كثيراً وأحببت أهلها وناسها الطيبين الذين يضمون حب الوطن في صدورهم (كل مواطن فيها في قلبه الدولة )”.

وزعم محمد (60 عاماً)، المنحدر من ريف جبلة، أنه “ما خضناه نحن أفراد وضباط الجيش العربي السوري خلال هذه الحرب التي وصلت نهاياتها بإذن الله، لم ندرس أساليبه و فنونه القتالية في مدارسنا وكلياتنا العسكرية، بل تعلمناه في الميدان وسندرسه لمقاتلينا يوماً ما كمدرسة جديدة في الحروب لا شرقية ولا غربية، لأنها فن جديد من فنون القتال”.

وختم: “الوطن غال ومن لا وطن له لا حياة له، سوريا هي الأم والأخت والحبيبة هي الأرض والعرض لنحافظ عليها جميعاً، هي ليست ملك لطائفة أو قومية هي لكل سوري، هي واحده لا تقبل القسمة أبداً وستبقى عصيه رغم المآسي والخراب والدمار، لأنها أجمل أم في الدنيا”.