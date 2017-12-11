الشخصية الوحيدة التي استدعيت مع بشار .. بوتين يشيد ببطولات سهيل الحسن خلال لقائه معه و مع رئيسه في حميميم ! ( فيديو )

الشخصية الوحيدة التي استدعيت مع بشار .. بوتين يشيد ببطولات سهيل الحسن خلال لقائه معه و مع رئيسه في حميميم ! ( فيديو )

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء، أشهر قادة ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، سهيل الحسن، خلال زيارته لقاعدة حميميم، الاثنين، ولقائه بالحسن وبشار الأسد.

وقال بوتين مخاطباً سهيل الحسن، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم: “تحدثنا مع السيد الرئيس، كما قال لي زملاؤك الروس، إنك وقواتك تقاتل بشكل حازم وشجاع وفعال”.

وأضاف: “آمل بأن مثل هذا التعاون سيسمح لنا بتحقيق النجاح لاحقا أيضا”.

كما أشاد بوتين بـ “مساهمة قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، الفريق أول سيرغي سوروفيكين، في دحر داعش في حوض الفرات”.

وقال سوروفيكين، أثناء رفعه التقرير لبوتين خلال زيارة قاعدة حميميم: “المساهمة الكبرى في دحر جماعات العدو تعود إلى القوات بقيادة العميد سهيل الحسن، التي سيطرت على جزء من الأراضي على الضفة بطول 187 كيلومترا”.

وكان الحسن الشخصية السورية الوحيدة التي ظهرت مع بشار الأسد في المقاطع المصورة التي بثها الإعلام الروسي لزيارة بوتين لحميميم.

مواضيع متعلقة

بوتين يلتقي بشار الأسد في حميميم و يأمر بسحب قوات بلاده ( فيديو )

موقف محرج لبشار الأسد خلال لقائه بوتين في قاعدة حميميم باللاذقية ( فيديو )