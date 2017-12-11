يحيى العريضي : الحديث عن فاروق الشرع ترويج من ” أبواق النظام ” .. و لا نريد استبدال أنياب بمخالب

11 ديسمبر، 2017
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قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، يحيى العريضي، إن المعارضة تنظر الى المرحلة الانتقالية من جهة أخرى تماماً و “الحديث عن تنصيب فاروق الشرع لقيادة المعارضة في سوتشي أو قيادة المرحلة الانتقالية، هو لعبة دولية تحبك خيوطها في موسكو وتروجها أبواق النظام السوري ضمن حملة واضحة الأجندات، والأهداف المكشوفة”.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه صحيفة “القدس العربي”، الأحد، أن “اسم فاروق الشرع لم يعرض على الهيئة العليا للمفاوضات، ولا موضوع ترؤسه لمؤتمر سوتشي او تنصيبه لأي مركز كان، وأبواق النظام تشيع ما يحلو لها لتخدم مشروعاً معيناً واجندات باتت معروفة للجميع”>

وأكد أن “وفد المعارضة لم تتم دعوته الى سوتشي علاوة على ان تاريخه غير واضح وجوهره غير محدد، ولم يعرف المشاركون فيه”.

وأوضح أن “هدف المفاوضات أكبر من أن يتلخص باقتراح فاروق الشرع أو اسم بديل له، يقود المرحلة الانتقالية”، وقال: “نحن لا نريد تبديل شخص بشخص، ولا أنياباً بمخالب، ولا نقاتل من أجل شخص بعينه، والمعارضة لا تقاتل من أجل أن تجلس على كرسي بشار الأسد، فالمسألة هي تمكين أهل سوريا كي يختاروا بحرية، ضمن مرحلة انتقالية يقرر فيها السوريون من يقود البلاد، وليمارسوا حقهم في اختيار من يحكمهم، بعقد شريف ومحترم يحمل سوريا من حالة العلة والمرض الى حالة المعافاة”.

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6 آراء على “يحيى العريضي : الحديث عن فاروق الشرع ترويج من ” أبواق النظام ” .. و لا نريد استبدال أنياب بمخالب”

  1. في الواقع أنتم الهيئة السفلى للمفاوضات فقد انتهى الوقت ولا وجهة لكم الا الى مزبلة التاريخ يا سفلة وعبيد أعاريب آل سلول وباقي محميات الخليج الفارسي الملعون وسوريا الآن في طور التعافي والنهوض من جديد .

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    1. اسمع مين عم يحكي عالسيادة !!! يخرب بيت الشبيحة ما اوقحن و انجسن معلمن بشار غلام بو علي بوتين عم يخدم هلق عطاولات الروس بحميميم و بيجيك شبيح بيعلك بالسيادة ههههههههههههههههههه

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  2. ما هي القواسم المشتركة بين ٩٠٪؜ من السوريين و العلويين؟
    لا شيء.
    المجتمع العلوي اقرب للمجتمع الاسرائيلي.
    المجتمع العلوي مبني على الاسترزاق من لحم و دماء السوريين منذ عشرات السنين عن طريق مستعمرات طائفية في كل بلدة و قربة تحت مسمى مربعات أمنية.
    لا مجال للمقارنة بين المجتمع المسيحي الراقي المتحضر المتزن مع المجتمع العلوي المبتذل السادي المجرم.
    هل تعلموا انهم (الفصيل) الحيواني الوحيد اللذي يسب الذات الالهية!! لا احد يعرف هذا المصطلح (سب الله) الا هم.
    هل تصدقون ان من يكفر برب الأقصى عشرات المرات عندما يغازل صاحبته يريد تحرير الأقصى؟
    افضل بالف مرة ان تقسم سوريا على ان يعود هؤلاء الديوثين للحكم، ما سوف يخسره السوريبن من هذا التقسيم هو كرخانتهم فقط.

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  3. سيد يحيى لا بارك الله ببرنامج النص ساعة عالتلفزيون السوري آللي كانو يعطوك ياها وخلت منك انسان معروف شوي وتتفزلك وترفض حدا بحجم الشرع ،،ولا آخرتك كانت دكتور بالجامعه وساكن بجرمانا وعين الله عليك

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  4. هههههه ضحكتني …لماذا تقاتلون أذا و أنتم ابواق من ممكن تعرفنا بحضرتك لان السوريين لا يعرفونك و تقاتل أنت و معارضيك في فنادق الغرب

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