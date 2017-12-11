يحيى العريضي : الحديث عن فاروق الشرع ترويج من ” أبواق النظام ” .. و لا نريد استبدال أنياب بمخالب

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، يحيى العريضي، إن المعارضة تنظر الى المرحلة الانتقالية من جهة أخرى تماماً و “الحديث عن تنصيب فاروق الشرع لقيادة المعارضة في سوتشي أو قيادة المرحلة الانتقالية، هو لعبة دولية تحبك خيوطها في موسكو وتروجها أبواق النظام السوري ضمن حملة واضحة الأجندات، والأهداف المكشوفة”.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه صحيفة “القدس العربي”، الأحد، أن “اسم فاروق الشرع لم يعرض على الهيئة العليا للمفاوضات، ولا موضوع ترؤسه لمؤتمر سوتشي او تنصيبه لأي مركز كان، وأبواق النظام تشيع ما يحلو لها لتخدم مشروعاً معيناً واجندات باتت معروفة للجميع”>

وأكد أن “وفد المعارضة لم تتم دعوته الى سوتشي علاوة على ان تاريخه غير واضح وجوهره غير محدد، ولم يعرف المشاركون فيه”.

وأوضح أن “هدف المفاوضات أكبر من أن يتلخص باقتراح فاروق الشرع أو اسم بديل له، يقود المرحلة الانتقالية”، وقال: “نحن لا نريد تبديل شخص بشخص، ولا أنياباً بمخالب، ولا نقاتل من أجل شخص بعينه، والمعارضة لا تقاتل من أجل أن تجلس على كرسي بشار الأسد، فالمسألة هي تمكين أهل سوريا كي يختاروا بحرية، ضمن مرحلة انتقالية يقرر فيها السوريون من يقود البلاد، وليمارسوا حقهم في اختيار من يحكمهم، بعقد شريف ومحترم يحمل سوريا من حالة العلة والمرض الى حالة المعافاة”.