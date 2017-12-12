اعتقال أميركي مسلح ادعى أن ترامب أمره بقتال كائنات فضائية !

أوقفت ​الشرطة الأميركية​ رجلاً مدججاً بالسلاح يبلغ من العمر 54 عاماً ادعى أن الرئيس الأميركي #​دونالد_ترامب​ أمره بمحاربة ​كائنات فضائية​، واكتشف رجال الشرطة أن الرجل الموقوف في بلدة إيتونفيل بولاية واشنطن كان تحت تأثير عقار المورفين المسكن للآلام، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “إنترناشيونال بيزنيس تايمز”.

وأكد الرجل للشرطة أن تنيناً غريباً أخذ أسرته كرهينة وأجبره على إيقاف سيارته عند تقاطع الطرق، بحسب النشرة اللبنانية، وأضاف الرجل الأميركي أن “سيارته كانت محاطة بكائنات فضائية غريبة، ما أجبره على السعي لمحاربتها، نزولاً عند طلب الرئيس الأميركي ترامب”.

وأوضح رجال الشرطة أنهم عثروا على أسلحة وذخائر بحوزة الرجل، الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج وسيوضع في مصحة للأمراض العقلية لمدة 14 يوماً.