الخارجية الأمريكية تعليقاً على انسحاب القوات الروسية من سوريا : قد تعتقد روسيا أن عملها في سوريا قد انتهى لكن مهمتنا في سوريا مستمرة

الخارجية الأمريكية تعليقاً على انسحاب القوات الروسية من سوريا : قد تعتقد روسيا أن عملها في سوريا قد انتهى لكن مهمتنا في سوريا مستمرة

أكدت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا لم تنته بعد، مشيرة أن بقائه هناك لا علاقة له ببقاء أو انسحاب القوات الروسية من البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها متحدثة الوزارة الأمريكية، هيذر ناورت، خلال الموجز الصحفي الذي عقدته من مقر الوزارة بواشنطن.

وفي رد على سؤال صحفي عن رأيها حول إعلان روسيا انسحابها من الأراضي السورية، قالت ناورت “لا استطيع الحديث عن تحركات روسية مزعومة، لذا علي أن أحيلك إلى الحكومة الروسية بهذا الخصوص”.

وتابعت في ذات السياق “قد تعتقد روسيا أن عملها في سوريا قد انتهى، لكن مهمتنا في سوريا لم تنته بعد”.

واستطردت “وأنا أعني هنا التحالف بأكمله، فلا يزال هناك جيوب لداعش، ولازال البلد (سوريا) بحاجة إلى الاستقرار، ولقد تحدثنا قبل قليل عن إزالة الأنقاض والألغام”.

وأفادت ناورت قائلة “إذا اختارت روسيا الانسحاب، فبكل تأكيد هذا الخيار عائد لهم، لكننا سنواصل العمل عن طريق شركائنا لبث الاستقرار في البلاد”.

والإثنين الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامر بسحب وحدات بلاده العسكرية من سوريا. (ANADOLU)