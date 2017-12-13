وزير الخارجية الأمريكي : لا ينبغي أن يكون بشار الأسد جزءاً من المسار السياسي في سوريا

وزير الخارجية الأمريكي : لا ينبغي أن يكون بشار الأسد جزءاً من المسار السياسي في سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إنّه لا ينبغي أن يكون بشار الأسد جزءاً من المسار السياسي في سوريا.

وفي كلمة له أمام حشد من موظفي الخارجية بمناسبة أعياد الميلاد أشار تيلرسون إلى إنّه “أمامنا مهام كبيرة والأسد لا ينبغي أن يكون جزءاً من المسار السياسي…والمعركة ضد داعش في سوريا لم تنته بعد”.

وتأتي تصريحات تيلرسون بعد ساعات من قول وفد المعارضة السورية في جنيف إنه مستعد للمفاوضات مباشرة مع وفد النظام دون شروط مسبقة استناداً إلى القرار 2254.