النظام يعلن عن أرقامه المتعلقة بعدد السوريين الذين غادروا البلاد و ” عدد سكان سوريا ” الكلي

النظام يعلن عن أرقامه المتعلقة بعدد السوريين الذين غادروا البلاد و ” عدد سكان سوريا ” الكلي

أعلن رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة (سلطات النظام)، محمد أكرم القش، أن التقديرات اليوم لعدد سكان سورية بلغ 28 مليوناً منهم 21 مليوناً داخل البلاد حالياً، موضحاً أن نحو 7 ملايين خارج البلاد.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام عن القش قوله، الخميس، إن عدد المهاجرين بشكل نظامي بلغ نحو 4.5 ملايين سوري منهم 1.5 مليون هاجروا بأوراق نظامية أثناء الأزمة، مشيراً إلى وجود نحو أكثر من 2.5 مليون لاجئ في دول الجوار.

وأضاف القش: هؤلاء المغتربون يدخلون البلاد دورياً ولهم جوازات سفر نظامية وبياناتهم تتحدث في حال دخولهم وخروجهم.

وكشف أنه يتم حالياً إجراء مسوحات اجتماعية تقوم بها أكثر من جهة بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء وهو الجهة المخولة لإجراء هذه الدراسات بينما الجهات الأخرى تتعاون معه في هذا المجال.

وأوضح أنه وضع خمس استمارات خاصة بالأفراد والأسرة والتشغيل والصحة وغيرها لجمع البيانات، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من جمع البيانات في الشهر الثاني من العام القادم.

وأكد أنه “بعد الانتهاء من جمع البيانات تبدأ الجهات الحكومية بتحديد برامجها وفقاً للبيانات المحدثة، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع اللاجئين بأخذ عينات أثناء المسح تعبر عن الإطار الكامل لوضعهم في دول الجوار”.