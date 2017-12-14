ليونيل ميسي و لويس سواريز يتفاخران بأحذيتهما الذهبية

قدم نجما #برشلونة ، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي والأوروغوياني #لويس_سواريز ، أحذيتهما الذهبية الست التي حصلا عليها خلال مشوارهما الرياضي، وذلك على ملعب كامب نو.

وقام ميسي، الذي حصل على الجائزة الرابعة للحذاء الذهبي هذا العالم كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعرض جوائزه إلى جانب سواريز، والتقطا الصور لصالح مجلة البرسا.

ويتقاسم ميسي الرقم القياسي لعدد مرات الحصول على الجائزة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.

وسيطر برشلونة على الجائزة للعام الثاني توالياً، إذ كان سواريز قد حصدها العام الماضي للمرة الثانية بعد أولى مع ليفربول الإنكليزي.

ويتصدر “البرغوث” جدول هدافي الليغا لهذا الموسم برصيد 14 هدفاً وبفارق 10 كاملة عن “الدون”، لكنه لا يحل في صدارة المتسابقين نحو النسخة الجديدة للجائزة إذ يبتعد بثلاثة أهداف خلف مهاجم باريس سان جيرمان ومواطنه سواريز، إدينسون كافاني. ( EFE )