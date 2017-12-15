تركيا : اعتقال سوريين حاولوا السفر من مدينة لأخرى ” دون الحصول على إذن سفر “

تركيا : اعتقال سوريين حاولوا السفر من مدينة لأخرى ” دون الحصول على إذن سفر “

اعتقلت الشرطة التركية أربعة سوريين حاولوا السفر خارج محافظة شانلي أورفا، دون حصولهم على تصريح إذن بالسفر.

وقالت وكالة “دوغان” التركية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عناصر الشرطة فتشت عدة حافلات في كراج مدينة شانلي أورفا، واعتقلت أربعة سوريين، حاولوا السفر إلى اسطنبول، وغازي عنتاب، دون حصولهم على إذن سفر.

وأضافت أن الشرطة وجهت تحذيراً لمسؤولي الشرطة بالالتزام بتعميمات الولاية الجديدة، بالنسبة لبيع تذاكر السفر للاجئين السوريين.

وكانت الولاية (وولايات أخرى) أصدرت تعميماً لشركات النقل الداخلي في الولاية، يمنع بيع تذاكر السفر للسوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، دون التحقق من حصولهم على إذن سفر تحت طائلة الغرامة.

يذكر أن السوري الحاصل على إقامة (سياحية – عمل)، يستطيع التنقل داخل وخارج تركيا، دون الحاجة لإذن السفر.

الجدير بالذكر أن حصول السوري على إذن سفر بات أمراً صعباً جداً في معظم المدن، حيث يضطر الراغب بالحصول عليه للوقوف لساعات طويلة في “الأمنيات”، لينتهي انتظاره إما بالقبول أو الرفض الذي يدفعه للسفر دون الحصول عليه مع احتمال تعرضه للتوقيف والإعادة من حيث أتى.

المصدر : Hurriyet