ريـال مدريد يضع فاسكيز ضمن خطته لضم محمد صلاح

ازدادت التقارير المتحدثة عن رغبة جادة من نادي #ريال_مدريد الإسباني في ضم اللاعب الدولي المصري #محمد_صلاح في “الميركاتو” الصيفي القادم، وقد كشفت صحيفة اسبانية عن الإستراتيجية التي ستنتهجها إدارة الفريق الملكي في إقناع نادي #ليفربول الإنكليزي في التخلي عن “الفرعون الصغير”.

وذكر موقع “دون بالون” الإسباني أنّ رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يخطط لعرض الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز على مسؤولي فريق ليفربول الإنكليزي من أجل إقناعهم بالتخلي عن محمد صلاح.

ورأى الموقع الإخباري الرياضي الإسباني أن لوكاس فاسكيز، البالغ من العمر 26 عاماً، لا يشارك بصفه أساسية في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، ما يجعل رحيله في حال حدوثه يمر دون أن يتسبب في أي أزمة في صفوف ريال مدريد.

وأوضح “دون بالون”، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف، أن ريال مدريد يرغب في منح فاسكيز فرصة للعب من أجل تطوير مستواه واكتساب الخبرة أكثر ، مع إمكانية عودته للنادي عندما يصبح أكثر نضجاً.

وأشار الموقع إلى أن رئيس النادي الملكي يعلم أنه حتى في حالة إدخال فاسكيز في الصفقة، سيكون عليه دفع مبلغ أكبر من الذي دفعه ليفربول لروما الإيطالي في الانتقالات الصيفية الماضية.

يُشار أنّ محمد صلاح، البالغ من العمر 25 عاماً، قد انضم لفريق ليفربول، قادماً من نادي روما، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون يورو ، وفي حال مواصلة تألقه في الموسم الجاري و تقديم أداء كبير في مونديال روسيا، في الصيف القادم، رفقة المنتخب المصري، فإنّ قيمته السوقية سترتفع أكثر.