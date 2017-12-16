تركيا : الكشف عن نسبة السوريين ” في سن الدراسة ” و عدد الملتحقين من الأطفال في المدارس

تركيا : الكشف عن نسبة السوريين ” في سن الدراسة ” و عدد الملتحقين من الأطفال في المدارس

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن 976 ألفا من اللاجئين السوريين في تركيا، هم في سن الدراسة.

جاء ذلك في كلمة خلال ندوة بعنوان”الهجرة والاندماج” في العاصمة التركية أنقرة، نظمها حزب العدالة والتنمية.

ولفت يلدريم إلى أن 612 ألفا من الأطفال السوريين يدرسون في المدارس الحكومية ومراكز التعليم المؤقتة (في المخيمات)، في تركيا التي يعيش فيها قرابة 3 ملايين سوري.

ونوه أن نسبة الأطفال السوريين الملتحقين بالمدارس في تركيا، بلغت 65% للعام الدراسي 2017-2018، بينما كانت النسبة حوالي 30% عام 2016. (ANADOLU)