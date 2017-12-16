عن ماذا بحث العالم في ” غوغل ” عام 2017 ؟ ( فيديو )
نشرت شركة غوغل قائمة بالموضوعات التي كانت رائجة في عام 2017 حول العالم، أو في بلد معيّن.
و إليكم قائمة بالموضوعات التقنية الأكثر بحثا عنها في غوغل لعام 2017:
iPhone 8
iPhone X
Nintendo Switch
Samsung Galaxy S8
Xbox One X
Nokia 3310
Razer Phone
Oppo F5
OnePlus 5
Nokia 6
كما يمكنكم الاطلاع على الموضوعات التي كانت رائجة عام 2017، في السياسة، الفن، الرياضة وغيرها من الاهتمامات من هنا.
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