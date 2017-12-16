عن ماذا بحث العالم في ” غوغل ” عام 2017 ؟ ( فيديو )

عن ماذا بحث العالم في ” غوغل ” عام 2017 ؟ ( فيديو )

نشرت شركة غوغل قائمة بالموضوعات التي كانت رائجة في عام 2017 حول العالم، أو في بلد معيّن.

و إليكم قائمة بالموضوعات التقنية الأكثر بحثا عنها في غوغل لعام 2017:

iPhone 8

iPhone X

Nintendo Switch

Samsung Galaxy S8

Xbox One X

Nokia 3310

Razer Phone

Oppo F5

OnePlus 5

Nokia 6

كما يمكنكم الاطلاع على الموضوعات التي كانت رائجة عام 2017، في السياسة، الفن، الرياضة وغيرها من الاهتمامات من هنا.