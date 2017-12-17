الرئيس المقبل لحكومة بافاريا في ألمانيا : ” ولايتنا مسيحية غربية يهودية إنسانية .. الإسلام لم يقدم إسهاماً بارزاً لنا “

الرئيس المقبل لحكومة بافاريا في ألمانيا : ” ولايتنا مسيحية غربية يهودية إنسانية .. الإسلام لم يقدم إسهاماً بارزاً لنا “

قال ماركوس زودر، الرئيس المرتقب لحكومة ولاية بافاريا، إن طابع الولاية مسيحي يهودي. جاء ذلك خلال مؤتمر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي يحكم الولاية، السبت، في مدينة نورنبرغ.

وأعلن زودر في خطاب أمام المؤتمر “طابعنا مسيحي-غربي، يهودي-إنساني”، مشيرا إلى أن “الإسلام لم يقدم خلال الـ200 عاما الأخيرة إسهاما بارزا لبافاريا”.

وأضاف : “ومن ثم فعلى المرء أن يبدي التزامه بما بجذور بلاده”.

واختار مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، اليوم السبت، بالإجماع تقريبا، وزير مالية الولاية ماركوس زودر، ليخلف هورست زيهوفر في رئاسة حكومة الولاية في العام المقبل.

ومن المنتظر أن يتولى زودر (50 عاما) رسميا رئاسة الحكومة في الربع الأول من العام المقبل، حيث سيتخلى زيهوفر عن منصبه كرئيس للحكومة، وعندئذ سيختار برلمان الولاية زودر خلفا له.

ووعد زودر الحضور قائلا، وسط عاصفة من التصفيق: “سأعمل بكامل طاقتي ووجداني من أجل هذا البلد ومن أجل الحزب البافاري”.

وكانت الكتلة البرلمانية للحزب البافاري، وافقت، منتصف الأسبوع الماضي، على اختيار زودر، لرئاسة حكومة بافاريا.

وكان هورست زيهوفر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، قد قال في نفس المؤتمر: “نحن بلد ذو طابع مسيحي وسنظل كذلك”.

وأعرب زيهوفر عن اعتقاده بأن من الضروري أيضا الالتزام البديهي بمبدأ ريادة الثقافة الألمانية، ومن بين معالم هذا الالتزام، تعلم اللغة الألمانية وتمويل سبل العيش للفرد من خلال عمله “واحترام قانوننا وليس الشريعة الإسلامية”. (DPA – DW)