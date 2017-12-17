الرئيس المقبل لحكومة بافاريا في ألمانيا : ” ولايتنا مسيحية غربية يهودية إنسانية .. الإسلام لم يقدم إسهاماً بارزاً لنا “

17 ديسمبر، 2017
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قال ماركوس زودر، الرئيس المرتقب لحكومة ولاية بافاريا، إن طابع الولاية مسيحي يهودي. جاء ذلك خلال مؤتمر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي يحكم الولاية، السبت، في مدينة نورنبرغ.

وأعلن زودر في خطاب أمام المؤتمر “طابعنا مسيحي-غربي، يهودي-إنساني”، مشيرا إلى أن “الإسلام لم يقدم خلال الـ200 عاما الأخيرة إسهاما بارزا لبافاريا”.

وأضاف : “ومن ثم فعلى المرء أن يبدي التزامه بما بجذور بلاده”.

واختار مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، اليوم السبت، بالإجماع تقريبا، وزير مالية الولاية ماركوس زودر، ليخلف هورست زيهوفر في رئاسة حكومة الولاية في العام المقبل.

ومن المنتظر أن يتولى زودر (50 عاما) رسميا رئاسة الحكومة في الربع الأول من العام المقبل، حيث سيتخلى زيهوفر عن منصبه كرئيس للحكومة، وعندئذ سيختار برلمان الولاية زودر خلفا له.

ووعد زودر الحضور قائلا، وسط عاصفة من التصفيق: “سأعمل بكامل طاقتي ووجداني من أجل هذا البلد ومن أجل الحزب البافاري”.

وكانت الكتلة البرلمانية للحزب البافاري، وافقت، منتصف الأسبوع الماضي، على اختيار زودر، لرئاسة حكومة بافاريا.

وكان هورست زيهوفر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، قد قال في نفس المؤتمر: “نحن بلد ذو طابع مسيحي وسنظل كذلك”.

وأعرب زيهوفر عن اعتقاده بأن من الضروري أيضا الالتزام البديهي بمبدأ ريادة الثقافة الألمانية، ومن بين معالم هذا الالتزام، تعلم اللغة الألمانية وتمويل سبل العيش للفرد من خلال عمله “واحترام قانوننا وليس الشريعة الإسلامية”. (DPA – DW)

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22 رأي على “الرئيس المقبل لحكومة بافاريا في ألمانيا : ” ولايتنا مسيحية غربية يهودية إنسانية .. الإسلام لم يقدم إسهاماً بارزاً لنا “”

    1. كل دين بمر بمرحلة انحطاط لسبب ابتعاد اتباعو عن تعاليمو الصحيحة.. والك بالمسيحية يلي وصلت لمرحلة صكوك الغفران ثم القتل باسم الصليب بمحاكم التفتيس والحروب الصليبية والهنود الحمر خير مثال!! يلي انحكى للاسف مزبوط بالوقت الحالي.. انشالله بيرجع العهد يلي كانت ملوك اوروبا تطلب ودنا.. مين بيعرف!!

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    3. أحضر لي الإنجيل الأول وأنا أول من يوامن به ولكن لي سوأل ألم تمر أوروبا بحروب من أجل هذا الكتاب اصدق من ذلك ونحن المسلمون أصابنا ما اصابكم ليس من اجل الكتاب ألذي حفظه الله بحفظه من التحريف ولكن لما اجتهاد العلماء من مذاهب وتناسو أن ألبشر أطوار في العقل والتفكير واو اقتدينا بقول رسول الله عليه الصلاة وأذك واتم السلام ما حصل ما حصل والأسلام هو دين الحوار والتسامح ونشر السلام

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  4. أتمنى أن يطبقو هذا الامر على أنفسهم وأن لا يتدخلوا بالدول الاسلامية فلنا ديننا ولكم دين .

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    1. لمعلوماتك العرب و المسلمين بعدها تقتل و تقاتل بعضها بعضآ منذ أيام الجاهلية ومن غير أن يتدخل أحد بهم.

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  7. مش انتوا يا متسامح ممن تسبب بمقتل ١٠٠ مليون انسان بجرب واحدة فقط؟
    الحمد لله انه ما اتهمتوا الاٍرهاب الاسلامي بهالحرب!؟
    على كل حال طالما هالحكام الجرب العرب في قصورهم لن تقوم قائمة لهذه الامة التافهة.

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  9. لو علم هذا ان بقاء االارض وعدم زوالها بمن فيها انما هو لان هناك بقية باقية ممن يعبودون الله ويؤمنون به لما
    قال ما قال هذا فضل المسلمين على العالمين شاء من شاء وابى من ابى

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  10. كلام متوازن .. نصفه صحيح تماما .. الاسلام لم ولن يقدم اي شئ .. ونصفه خاطئ تماما .. ولايتنا مسيحية!!! .. منين مسيحية ؟ مافي مؤمنين كتير بألمانيا ولا في تطبيق لاي من تعاليم الدين المسيحي او اليهودي او اي دين تاني باي قوانين في اي دولة اوروبية …. ا

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  11. بلد ليبرالي ثلث سكانه من الملحدين و السياسيين فيه ما زالوا يتشدقون بالدين ليحصللوا على الأصوات

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  14. الصراحة بالذات ألمانيا لا تؤمن بالشخص المسيح وحياتهم تعتمد على الفكر الليبرالي يوجد أناس مؤمنين ولكن قليلة جدا مع أنو مارتن لوثر من عندون وعمل النهضة اللوثرية العظيمة ضد أكاذيب الباباوية الفاتكانية ولكن للأسف لم يتمسك المجتمع الألماني بمبادئ الكتاب المقدس وأنما تمسك به تقليديا وأما الاسلام منذ ٢٠ عام أصبح تتضح صورة الأسلام عند الغرب وحتى العرب أنه عبارة عن كذبة وصدقها المغفلون ما ملكت أيمانكم هي تشجيع للزنا وقتل الغير بحجة هو كافر هو بحد ذاته تشجيع على القتل وغير دفع الجزية و التشجيع على النهب والسبي و عبادة الأصنام مثل الحجر الأسود راح تقولوا حاقد قولوا ولكن هذا هي الحقائق يقول المسيح ليس خفي ألا سيعلن بمعنى الشمس لاتستطيع أن تخبئها بيديك. والحكيم يحكم عقله ، من له أذن لسمع فليسمع للاسف نحن شعب لها الآذن ولا تسمع ولها عيون ولا ترى
    لمتى هذا الحال نحن فقط بلدان تعيش بمشاعرها الزائفة وليس بعقلها.

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    1. أي بوس إيدك ما تمسكوا بتعاليم الكتاب المقدس , لكانت الأرض حتى اليوم مسطحة و الشمس تدور حولها.
      على فكرة كتابنا المقدس مو أفضل , بس لما بدك تكون منصف لا تجر اللحاف لطرفك

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  15. كا تافه صار بدو يطلع يحكي على الاسلام … من كم يوم اقرو زواج المثلين بأوربا هي الاسهام البارز الي بدن ياه … لكم دينكم ولي دين .. والله يكبر عقولكن

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  16. كل الدول الغربية ساهموا بزيادة التشدد و تشجيع الاقتتال الداخلي بين الشعوب بالدول العربية واقول شعوب مثال الكرد و جنوب السودان و الاثنيات و الاديان واليوم يتشدقون بان الاسلم لم يضف شيئا خلال 200 سنة هل هتلر مسلم هل موسيليني مسلم هل هل …

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