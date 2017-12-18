ألمانيا : رجل يرث عن والده 2.5 طن من النقود .. و هذه هي قيمتها !

ألمانيا : رجل يرث عن والده 2.5 طن من النقود .. و هذه هي قيمتها !

ورث رجل ألماني، بمدينة أولدنبورغ، بولاية سكسونيا السفلى، مبلغاً ضخماً من حيث الوزن عن أبيه، حيث بلغ صافي وزن القطع النقدية التي ورثها حوالي 2.5 طن.

وقالت صحيفة “نورد فيست تسايتونغ” المحلية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ألمانياً ورث عن أبيه شاحنة كبيرة محملة بقطع نقدية من فئة السنت والسنتين، من المارك الألماني.

وأضافت أن موظفاً قديماً في فرع البنك تطوع لعد النقود، حيث كلفه الأمر ستة أشهر من العمل على فرز القطع النقدية وتنظيفها.

وأوضحت الصحيفة أن الأب كان يعمل سائق شاحنة، طوال فترة ثلاثين عاماً، استطاع من خلالها جمع القطع النقدية، حيث بلغت قيمتها ما يعادل 8 آلاف يورو.