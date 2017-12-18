ألمانيا : رجل يرث عن والده 2.5 طن من النقود .. و هذه هي قيمتها !

18 ديسمبر، 2017
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ورث رجل ألماني، بمدينة أولدنبورغ، بولاية سكسونيا السفلى، مبلغاً ضخماً من حيث الوزن عن أبيه، حيث بلغ صافي وزن القطع النقدية التي ورثها حوالي 2.5 طن.

وقالت صحيفة “نورد فيست تسايتونغ” المحلية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ألمانياً ورث عن أبيه شاحنة كبيرة محملة بقطع نقدية من فئة السنت والسنتين، من المارك الألماني.

وأضافت أن موظفاً قديماً في فرع البنك تطوع لعد النقود، حيث كلفه الأمر ستة أشهر من العمل على فرز القطع النقدية وتنظيفها.

وأوضحت الصحيفة أن الأب كان يعمل سائق شاحنة، طوال فترة ثلاثين عاماً، استطاع من خلالها جمع القطع النقدية، حيث بلغت قيمتها ما يعادل 8 آلاف يورو.

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3 آراء على “ألمانيا : رجل يرث عن والده 2.5 طن من النقود .. و هذه هي قيمتها !”

  1. المهم أبوك ورثك حلوة هاي يعني لازم تتذكر أنو زمن أبوك كان صعب لم القرش يكثر خيرو ما كان سكرجي يصرف مالوا على الشغلات فاضية .أأخ في ناس بتتعب لحتى لم السنت والقرش وناس بتبعزق بالآلاف دولارات قال شو ابن الملك السعودية أشترى أغلى قصر في العالم و عم يشتري أسلحة .أول شي يروح يطعمي أهل السعودية الفقرا ويعيل كم اليتيم .مفكريين حالون خط أحمر شو بدو يعمل بالقصر بدو يصلي مثلا . علقونا مع بعض بسوريا راح يتمختر بلندن ما الحمار أو الجحش غير يلي يصدقكم.

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  2. هي هواية مارسها الأب أعجبتني أم لم تعجبنا ولكن مضرة لأن القطع النقدية الصغيرة هي لقضاء الحاجة وليس ليجمع الناس فلو انتشرت تصبح مشكلة

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