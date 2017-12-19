” الهجوم على الرئيس بات موضة ” .. متحدث الرئاسة التركية يعرب عن استيائه من تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي

” الهجوم على الرئيس بات موضة ” .. متحدث الرئاسة التركية يعرب عن استيائه من تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن استيائه من قيام وزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد، بإعادة تغريدة لأحد مستخدمي “تويتر” أساء فيها إلى الأتراك والرئيس رجب طيب أردوغان.

كان بن زايد أعاد في وقت سابق تغريدة مستخدمٍ أساء إلى أردوغان، وادّعى ارتكاب فخر الدين باشا (القائد العسكري التركي الذي دافع عن المدينة المنورة أثناء الحرب العالمية الأولى) جرائم ضدّ السكان المحليين.

واعتبر قالن، في تغريدة عبر حسابه، أنه “من المعيب” أن يقوم وزير الخارجية الإماراتي بنشر مثل هذه التغريدة الكاذبة الاستفزازية، التي من شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات بين العرب والأتراك.

وأوضح قالن أنّ القائد العسكري فخر الدين باشا دافع عن المدينة المنورة ضدّ المخططات البريطانية بشجاعة كبيرة.

وتسائل قالن مستنكرا: “هل بات الهجوم على الرئيس أردوغان موضة جديدة بصرف النظر عن تكاليف هذا الهجوم؟”.