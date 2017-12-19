في البيرو .. فتيات يتزوجن في حفل زفاف جماعي من ” شجرة ” ! ( صور )

في واقعة غريبة أقيم حفل زفاف جماعي لعدد من السيدات اللاتي أعلن زواجهن من شجرة وذلك فى حديقة ليما بدولة #بيرو .

وطبقاً لصحيفة ديلي ميل، فقد ظهر حوالي 20 فتاة وسيدة يرتدين فساتين الزفاف ويحملن باقات الزهور، وفي نهاية المطاف يذهبن إلى الشجرة للزواج منها، وكل منهن تربط عقدة في الشجرة كنوع من الارتباط العاطفي، وقد حمل الحفل الغريب عنوان “الزواج من شجرة للحفاظ عليها”.

وقد وعدت النساء خلال الحفل برعاية الأشجار حتى لا تقطع أو تموت، وفق ما اوردت مجلة سيدتي، وكان الفنان والناشط “ريتشارد توريس” من بيرو قد نظم لحفل الزفاف الجماعي من شجرة كنوع من جذب الأنظار للحفاظ على الأشجار وعدم قطعها.

وخلال الحفل قام المعازيم بإلقاء أوراق الشجر بدلاً من الحلوي والشوكولا، فيما سمح لكل عروس بتقبيل الشجرة كنوع من العرفان للاعتناء بها بعد ذلك، وقال توريس: “إننا بهذه الطريقة نعظم من رسالة التذكير بقيمة الأشجار في حياتنا، والاهتمام بها ورعايتها”.

واستكمل توريس زعيم حركة قلوب خضراء في بيرو أن الكثير من الأشجار تم قطعها وهو يريد أن ينقذ ما تبقى، كما يخطط لتنظيم حفلات زفاف مماثلة من أشجار في دول أخري في محاولة لإنقاذ آلاف السلالات من الأشجار قبل أن يتم قطعها أو تموت.