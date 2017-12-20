سلطات النظام توقع عقوداً ” كهربائية ” مع روسيا و إيران بـ ” ترليونات الليرات “

كشفت وزارة كهرباء النظام عن توقيع مشاريع خلال 2017 مع روسيا وإيران بقيمة تريليوني ليرة سورية.

وبحسب الوزارة، وقعت بروتوكولا مع الجانب الروسي لتنفيذ مشاريع استراتيجية باستطاعة إجمالية 2300 ميغاواط، منها 500 ميغاواط ستنفذ في محطة توليد كهرباء بدير الزور، إضافة إلى أربع مجموعات بخارية باستطاعة 1200 ميغاواط لمحطتي محردة وتشرين، و600 ميغاواط لإعادة تشغيل محطة توليد حلب بقيمة إجمالية نحو تريليون ليرة.

أما العقود الموقعة مع إيران فقد بلغت القيمة المالية للاتفاق مع شركة “مبنا غروب” الإيرانية نحو تريليون ليرة سورية أيضاً لتوريد 5 مجموعات توليد عاملة على الغاز والمازوت لمحطة توليد حلب باستطاعة إجمالية 125 ميغاواط، وعقد لتأهيل العنفة الغازية 34 ميغاواط في محطة توليد بانياس وتحويلها للعمل على الغاز الطبيعي والمازوت ورفع استطاعتها إلى 38 ميغاواط.

ومن المشاريع المستقبلية التي نوقشت مع الشركة الإيرانية، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، التمويل عبر خط التسهيلات الائتماني الإيراني الثاني جزئيا أو كلياً لإنشاء مشروع محطة توليد اللاذقية باستطاعة 508 ميغاواط، ودارة مركبة في مدينة اللاذقية، وتنفيذ مجموعتين بخاريتين تعملان على الغاز والفيول في محطة توليد بانياس باستطاعة إجمالية 650 ميغاواط، كما سيتم إعادة تأهيل المجموعة الأولى والخامسة في محطة توليد حلب باستطاعة إجمالية 400 ميغاواط، وإجراء الصيانة العامة لمجموعات التوليد الغازية المركبة في محطة توليد جندر وتحسين استطاعتها من 162 ميغاواط إلى 182 ميغاواط لكل مجموعة.

وفيما يخص الربط الكهربائي الثلاثي بين “سوريا والعراق وإيران” سيتم توقيعه في دمشق، وتزويد سورية بنحو 600 ميغاواط، ما يوفر بناء محطة توليد في دير الزور بقيمة 600 مليون يورو.