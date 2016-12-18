قال إنه ضابط ميدان و ليس رئيساً فقط .. إعلام النظام : الرئيس الأسد شارك في المعارك سرياً و أطلق صاروخ كورنيت و استعمل رشاشاً ثم كتب عليه ذكرى

تناقل مدونون وشبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع، قصة تخيلية جديدة تتناول إحدى كرامات “الرئيس الأسد” التي لا يراها إلا مريدوه دوناً عن غيرهم من الكائنات الحية.
وتحت عنوان “هاااام .. الأسد اشترك في المعارك”، قالت المصادر الموالية إن “الرئيس” أصر على الاشتراك في المعارك “سرياً”، ورغم أن مشاركته سرية إلا أنها وجدت طريقها إلى فيسبوك بكل يسر وسهولة.
وتابعت المصادر التي تناسخت آلاف منها القصة : “رغم وقوف ضباط كبار في وجهه ومحاولة منعه من دخول ساحة المعركة لكنه أصر على الاشتراك في 6 معارك أساسية وأطلق أكثر من ألف رصاصة وكما قام مع ضابط بإطلاق صاروخ كورنيت أس”.
وأضافت : “ويقول أنا ضابط ميدان ولست فقط رئيس جمهورية وكقائد أعلى للقوات المسلحة من واجبي أن أكون مع جنودي في المعارك وأشارك فيها كضابط ميداني ( تم كتابة القائد الأعلى للقوات المسلحة على الرشاش الذي أستعمله وعبارة النصر مع سوريا”.
مو عيب تعملو فيه هيك لسى مخلينو مسخره وتضحكو عليه مهما كان هاد رءيس دوله مو طرطور ما بيكفينا النمر الوردي ودخلك شو سميتو الأسد البنفسجي!!
سموه القرد الوردي
يا سلام اجدت الوصف
غريب ١٠٠٠ طلقة، مش ٩٩٩.٩؟؟
شو شايفها انتخابات ؟؟؟ هي حرب ورشاش حقيقي مو تبع 3 بعشرة
والله كذاب بصرماية عتيقة حلبية
هو ليش ليروح سرا. كان موجود والكل عندو علم انو سيد الفيسبوك دائماً موجود اون لاين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا ليصلح الغلط لما كان بالزبلطاني. شاخخ تحتو وقالوا انه في جوبر وألف طلقة وشوي فوقهم هُن مو قلال على معارك حلب ولما وصل لحلب قال طلب من المجوس وعصابات بوتين التراجع للخلف ليقود معارك دونكي شوت. على مايبدو في هبل كتير لسه
ثم استيقظ والفراش مبلل
حسبنا الله ونعم الوكيل.برهن الولد،،العجي،، على ولدنته وصبنيته .قال شو نزل على المعركة بالرغم ان الجميع يعرف انه مختبئ دوما في مجارير الصرف الصحي.وهذا يبرهن على ماتناقلته بعض وسائل الاعلام سابقا انه دخل المصحة العقلية في لندن للمعالجة مثلما عولج اخوه مجد ومات في المصحة نفسها.
كلام خطير (شوي!): ما كان للأمريكان أن يجعلوا جروهم في دمشق يتحرك إلى أية منطقة تهدد حياته المطلوب استمرارها لاكتمال المخطط الأمريكي في سوريا . و لقد كان لزاماً على عناصر المخابرات الأمريكية و عناصر “البلاك ووتر” أن تحدد مجال حركته و تجعلها فجائية. من المعلوم أنه حتى صلوات الأعياد كان يؤديها (إن جاز التعبير) من خلال عمل سينمائي و قبل كل عيد بيوم أو بيومين.
الواقع يقول انك لست ضابط ميداني ابدا .
انت لا تتعدى كونك جحشا حقيقيا الله يغمق لأمك و لأبوك في قعر جهنم
لا تعليق… فمن لا يزال يقتل الدواعش على أطراف تدمر, لا نستبعد عنه مثل هذه المسخرة.
حاولت أن أرى إحدى صفحات الفيس بوك لألتمس رأي الناس بهذا الخبر, فما وجدتُ إلا نفاقاً سمجاً وذلاً ما بعده ذل. أحدهم علق بأن حذاء الرئيس تأج رأس له.
كلمة أخيرة : طالما أن الشعب مثل الغنم فلا عجب أن يقوده حمار.
هل يقدر هذا المعتوه بشار أن يطلق طلقة واحدة على اسرائيل
زاتي مشان هيك الجيش السوري فرط وخسر تلات رباع البلد , وهلأ اجا ضابط الميدان التاني يلي كمان مو بس رئيس (بوتن) لحتى يرجع اللي روحو ضابط الميدان الاول
بشار أجبن من أن يشارك في أي قتال
على جميع الأحوال هو الآن مسخرة بين بني البشر
بشار الأسد داعشي لأنه هو مؤسس داعش وبمانه حمار فالدواعش قطيع من الحمير
انا من جبله و فقدت 3 اشقاء كرمال ابن الصرمايه بشار و للعلم و من مصادر كتير قريبة من القصر الجمهوري … بشار بيك يمضي معظم اوقاته في لعب الاتاري مع اولاده … يا سوريين انهضو و شوفو رئيسكم بشو مشغول و الايرانيين و اللبنانيين عم يصولو و يجولوا بالبلد و يقتلونا ببلدنا
هههه كم حملوا هذا الطفل المعاق على كرسي أبيه ما لايطيق ويتحمل..أنتم فاسدون متسلطون وطائفيون وخونة وغدارون لصوص ومنافقون قتلة عملاء ومجرمون انتم ياجوقة وحاشية بلاط السلطان…لعنكم الله وأذلكم بغدركم وأطماعكم وغيكم يا حشرات الأرض وديدانها …. أما آن لكم أن تتعظوا وترحلوا .
والله مسخرة انتوا ودون كيشوت تبعكون ولك هادا خاين سفاح جزّار ولسا انتوا بتنشروا عنوا تخيلات وأكاذيب
ههههه يمكن هو عم يحكي عن البلاي ستشن أكتر من هيك ما بيطلع بأيدوا هو ما بيسترجي ينزل عالشارع مترين لو ما التخاذل العالمي و الروسي كان النظام و الايراني و كل أذنابهم صاروا بمزابل التاريخ و الكل صار على يقين أنوا الشعوب لا تقهر مهما خسرت يحاولون الترويج لانتصارات كل شئ اخذه كان بعد تدميره بالكامل يعني على هي الحالة ما رح يبقى شي اسمه سوريا تصلح للعيش اذا بدوا يبقى الأغبياء و العميان و الخرفان من المؤيدين يمشون وراء هذا النظام البائد
اسد ابن اسد
يلا بضل احسن من اللي قاعد بتركيا بهالفنادق الفايف ستارز وعم يحكي ع تلفظيون كل يوم بالاخبار وبنظر عالخلق
بشار يخاف أن يدخل على إمرأته فكبف له ان يدخل على ساحات المعارك
الظاهر هذا القائد المغوار الخنزير قاتل اطفال سوريا , راح ع المعركة و لابس لباس العسكرية القديم , يا اخي متواضع كثير , لدرجة انو الكتافيات اللي لابسها مازالة برتبة رائد و ما تنازل يلبس كتافيات فريق اول …. لعنة الله عليه و الى جهنم ان شاء الله ………..
بشار بالف طلقة قتل 10 الاف ارهابي و نص مليون سوري …كم انت كبير يا ابو البيش