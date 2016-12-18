قال إنه ضابط ميدان و ليس رئيساً فقط .. إعلام النظام : الرئيس الأسد شارك في المعارك سرياً و أطلق صاروخ كورنيت و استعمل رشاشاً ثم كتب عليه ذكرى

تناقل مدونون وشبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع، قصة تخيلية جديدة تتناول إحدى كرامات “الرئيس الأسد” التي لا يراها إلا مريدوه دوناً عن غيرهم من الكائنات الحية.

وتحت عنوان “هاااام .. الأسد اشترك في المعارك”، قالت المصادر الموالية إن “الرئيس” أصر على الاشتراك في المعارك “سرياً”، ورغم أن مشاركته سرية إلا أنها وجدت طريقها إلى فيسبوك بكل يسر وسهولة.

وتابعت المصادر التي تناسخت آلاف منها القصة : “رغم وقوف ضباط كبار في وجهه ومحاولة منعه من دخول ساحة المعركة لكنه أصر على الاشتراك في 6 معارك أساسية وأطلق أكثر من ألف رصاصة وكما قام مع ضابط بإطلاق صاروخ كورنيت أس”.

وأضافت : “ويقول أنا ضابط ميدان ولست فقط رئيس جمهورية وكقائد أعلى للقوات المسلحة من واجبي أن أكون مع جنودي في المعارك وأشارك فيها كضابط ميداني ( تم كتابة القائد الأعلى للقوات المسلحة على الرشاش الذي أستعمله وعبارة النصر مع سوريا”.

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