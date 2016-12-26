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قناة TRT التركية : الجيش التركي يقصف 113 هدفًا لتنظيم داعش الإرهابي شمالي #سوريا بإطار عملية #درع_الفرات، ويدمر مخابئ ومواقع دفاعية وعربات تابعة للتنظيم

‏2 ساعتين مضت ورد الآن اضف تعليق

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