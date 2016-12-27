ألمانيا : السجن للاجئ سوري ضرب زوجته بـ ” مطرقة ” على رأسها !

حكمت محكمة بالسجن 6 سنوات وتسعة أشهر على لاجئ سوري أدين بتهمة “القتل غير العمد” بعد أن ضرب زوجته على رأسها بـ “مطرقة ثقيلة” في مبنى لإيواء اللاجئين بمدينة بيلفيلد، غربي ألمانيا.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “فستفالن” المحلية يوم الخميس الماضي، وترجمها عكس السير، فإن اللاجئ السوري (35 عاماً)، حاول في أيار الماضي ضرب زوجته (28) عاماً بمطرقة ثقيلة تزن 1250 غراماً على رأسها.

واعترف الرجل للقاضي بفعلته، لكنه أنكر أنه كان يحاول قتلها.

وقال رئيس المحكمة، القاضي “كريستوف ميرينغ”، إن “الزوجة الشابة محظوظة لكونها نجت من الموت”.

وطالب محامي الدفاع، “كارستن إرنست”، تخفيف الحكم لكون المتهم تسبب فقط بإصابة جسدية خطيرة، على حد تعبيره.

عكس السير