لم يشفع لها الإسم .. ألمانيا : الطفلة السورية أنغيلا ميركل لم تحصل على حق اللجوء ( فيديو )

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متعودين السوريين “الغالبية” تحت حكم نظام الأسد الديكتاتوري الأمني العسكري ؛ بأن التزلف للحاكم ومسؤوليه يعطي نتيجة ويحصل المطالب..الدول الحرة ياسادة لاتعمل بعقلية قائد الوطن ومنحبك ومتلك مين وإلى آخر خزعبلات التودد والتمجيد ؛ في هذه الدول يحكم القانون بالعدل للكبير والصغير للقائد وللمواطن العادي…أنجيلا ميركل هذه لم تحصل على طلبها لأنها لاتستوفي شروط اللجوء ؟ ؟ وحتى لو كان الأسم ألمانيا أو بسمارك بذاته .