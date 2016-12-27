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لم يشفع لها الإسم .. ألمانيا : الطفلة السورية أنغيلا ميركل لم تحصل على حق اللجوء ( فيديو )

‏1 ساعة مضت أخبار ألمانيا, أهم الأخبار تعليق واحد

لم يشفع لها الإسم .. ألمانيا : الطفلة السورية أنغيلا ميركل لم تحصل على حق اللجوء ( فيديو )

عكس السير

تعليق واحد

  1. 007ج.بوند
    ديسمبر 27, 2016 , 5:14 م في 5:14 م

    متعودين السوريين “الغالبية” تحت حكم نظام الأسد الديكتاتوري الأمني العسكري ؛ بأن التزلف للحاكم ومسؤوليه يعطي نتيجة ويحصل المطالب..الدول الحرة ياسادة لاتعمل بعقلية قائد الوطن ومنحبك ومتلك مين وإلى آخر خزعبلات التودد والتمجيد ؛ في هذه الدول يحكم القانون بالعدل للكبير والصغير للقائد وللمواطن العادي…أنجيلا ميركل هذه لم تحصل على طلبها لأنها لاتستوفي شروط اللجوء ؟ ؟ وحتى لو كان الأسم ألمانيا أو بسمارك بذاته .

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