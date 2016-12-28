برلمان بشار الأسد يقر منح قتلى الميليشيات المحلية ” وثيقة استشهاد “

أقر برلمان بشار الأسد مشروع القانون المتضمن منح “العسكري” المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته “وثيقة استشهاد”.

ويشترط القانون في مادته الأولى “ثبوت إصابة العسكري بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية، وأن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة”.

وتضمن القانون “ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي للوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري، وكأثر رجعي للقانون فإن أحكامه تطبق بدءاً من تاريخ 15-3-2011”.

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